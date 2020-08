A popdíva által rendezett Black is King című filmben Beyoncé családja is feltűnik. Az énekesnő tőle szokatlan módon mindhárom gyerekét megmutatja.

Egy háromgenerációs családi fotó is belekerült Beyoncé Black is King című filmjébe. A képen a popdíva karjában tartja a kis Rumit, valamint mellette áll az édesanyja és Blue Ivy is. De a film végén a kis Sir is feltűnik – írta meg a Daily Mail.

Blue Ivy többször szerepel benne, sőt mi több énekel is, a nyolcéves tehetség egyébként már két rangos zenei díjat is bezsebelt. De természetesen Jay-Z sem marad ki a sorból.

Az énekesnő igen ritkán mutatja meg gyerekeit, többnyire óvja őket a nyilvánosságtól, ám úgy tűnik, ezúttal kivételt tett.