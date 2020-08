Ahogy arról már korábban írtunk Kiszel Tünde 19 éves lánya páratlan szépség, aki előtt ragyogó modell karrier áll. Az Instagramra feltöltött fotóinak többsége tökéletesen beállított, pazar környezetben, tökéletes háttérrel és annál is gyönyörűbb alannyal készülnek. Ezt sok kevésbé jóindulató követő nem igazán nézi jó szemmel, amit egyre több alkalommal hozzászólások formájában szóvá is tesznek. Donatella eddig nem foglalkozott a rosszindulatú megjegyzésekkel, de most nála is betelt a pohár és egy smink nélküli fotóval üzent a rosszmájú követőknek.

"Csak mert pár "kedves" kommentelőtől mindig megkapom hogy az összes képemen sminkbe vagyok, meg hogy smink nélkül nem merem kitenni magam..De, kimerem tenni magam meg aki ismer az tudja, hogy a napjaim nagy részében is smink nélkül vagyok ... Bár felesleges magyarázkodni a rosszindulatot úgysem lehet megváltoztatni."

- írta a kép alá a fiatal szépség.