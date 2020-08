Szabados Ági és Peleskey Bence kapcsolata nem bírta a karantén terhét és nyár elején úgy döntöttek külön költöznek. A hírek már akkor is arról szóltak, hogy a szerelmesek nem adták fel és azon dolgoznak, hogy újra egymásra találjanak. Ez pedig most úgy tűnik, sikerült is nekik.