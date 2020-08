Korábban mi is megírtuk, hogy Kelenföldön egy férfi öngyilkos lett , méghozzá szörnyű tragikus módon. A 14. emeletről ugrott le, de ráesett egy 41 éves, kétgyermekes nőre. Mindketten meghaltak. Most a férfi indítékáról derültek ki új részletek.

A Bors értesülései szerint a 42 éves B. János szerelmi bánat miatt dobta el az életét, ám nem ez volt az egyetlen ok. A koronavírus-járvány miatt bizonytalanná vált a klmíaszerelői munkája is, így pedig a megélhetése. Barátai szeriint ez is rettentően nyomasztotta a férfit.