Igéző tekintet – Ezt kérd a kozmetikusodtól, ha olyan pillákat szeretnél, mint Kylie Jenneré

A szépségideálok egyik termője a Kardashian-Jenner klán, ők határozzák meg a legfrissebb beautytrendeket. Nem csoda, hogy a divatrajongók évek óta nyomoznak az után, hogy pontosan milyen műszempillaformát csináltat Kylie Jenner. De ne aggódj, még soha nem voltunk ilyen közel a megoldáshoz!

Az ikonikus műszempilla: mindenki Kylie Jenner tekintetét akarja

Forrás: NORTHFOTO

Kylie Jenner az elmúlt pár évben teljes átalakuláson ment át, most letisztultabb, minimalistább stílust követ. Gyakran a természetes pilláját látjuk már csak, de időnként feltűnik segyedi műszempillájával is. A modell és influencer gyakran oszt meg sminkelős, szépségápolással kapcsolatos videókat TikTokon, ahol megmutatta már smink nélküli arcát is. Ha te is szeretnél olyan igéző, természetesnek ható szempillát, mint Kylie, akkor megtaláltuk a tökéletes tervet hozzá!

A tökéletes műszempillaforma

A szakemberek sem tudják egyértelműen meghatározni, milyen lehet Kylie Jenner kedvenc műszempillája, de alapvetően elmondható, hogy egy natural (természetes), wispy vagy water stílusú pilláról va szó.

Ahogy ezen a képen is láthatod, Kylie Jenner szempillája a natural/open stílushoz hasonlít legjobban. A fox vagy róka forma pedig ismerős lehet Bella Hadid szupermodell tekintete miatt. Ha pedig a konkrét stílust keresed, ami hasonlíthat kedvenc világsztárjaid pillájára, a következő képen azt is megnézheted, itt láthatod a wet és wispy stílust is, ami az egyik védjegyévé vált Kylienak.