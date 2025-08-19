Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Kylie Jenner

Igéző tekintet – Ezt kérd a kozmetikusodtól, ha olyan pillákat szeretnél, mint Kylie Jenneré

Variety - Michael Buckner
Kylie Jenner szempilla műszempilla
igéző tekintet, szuperszexi megjelenés: mutatjuk azt a műszempilla formát, amivel olyan lehetsz, mint Kylie Jenner! Kérd ezt legközelebb a pillásodtól!

A szépségideálok egyik termője a Kardashian-Jenner klán, ők határozzák meg a legfrissebb beautytrendeket. Nem csoda, hogy a divatrajongók évek óta nyomoznak az után, hogy pontosan milyen műszempillaformát csináltat Kylie Jenner. De ne aggódj, még soha nem voltunk ilyen közel a megoldáshoz! 

Az ikonikus műszempilla: mindenki Kylie Jenner tekintetét akarja
Az ikonikus műszempilla: mindenki Kylie Jenner tekintetét akarja
Forrás: NORTHFOTO

Kylie Jenner az elmúlt pár évben teljes átalakuláson ment át, most letisztultabb, minimalistább stílust követ. Gyakran a természetes pilláját látjuk már csak, de időnként feltűnik segyedi műszempillájával is. A modell és influencer gyakran oszt meg sminkelős, szépségápolással kapcsolatos videókat TikTokon, ahol megmutatta már smink nélküli arcát is. Ha te is szeretnél olyan igéző, természetesnek ható szempillát, mint Kylie, akkor megtaláltuk a tökéletes tervet hozzá!

@beautifiedbymana Heres the lash map for the wet kylie wet! Im using CC curl here ☺️ #beginnerlashtech #eyelashextensions #lashtech #lashmapping #lasheducation #lashhack #viral #fyp ♬ Beyonce x My Husband x Casa Di Remix - CasaDi

 

A tökéletes műszempillaforma

A szakemberek sem tudják egyértelműen meghatározni, milyen lehet Kylie Jenner kedvenc műszempillája, de alapvetően elmondható, hogy egy natural (természetes), wispy vagy water stílusú pilláról va szó.

 

Ahogy ezen a képen is láthatod, Kylie Jenner szempillája a natural/open stílushoz hasonlít legjobban. A fox vagy róka forma pedig ismerős lehet Bella Hadid szupermodell tekintete miatt. Ha pedig a konkrét stílust keresed, ami hasonlíthat kedvenc világsztárjaid pillájára, a következő képen azt is megnézheted, itt láthatod a wet és wispy stílust is, ami az egyik védjegyévé vált Kylienak. 

Eddig rossz szempillaspirált választottál, ezért nincs igéző tekinteted

Lehet, hogy nem a te hibád, hogy nem kapod meg azt a "váó, micsoda pillák!" reakciót. A szempillaspirál nem csodapálca, kivéve, ha a te szemedhez való típust választod. Te eddig jól döntöttél?

Igazi csodaszer műszempilla helyett: 5 szempillanövesztő szérum, ami égig érő pillákat varázsol

Unod már, hogy havonta órákat töltesz azzal, hogy műszempillákat pakoltatsz magadra, majd könnyek között nézed, ahogy párosával kihullanak és még egy egészséges szemdörgölést sem engedhetsz meg magadnak? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis összeszedtük azokat a szempillanövesztő szérumokat, amiket használva csak ránézésre lesz műszempillád.

A reggeli rutin, amit Kylie Jenner sosem hagyna ki — Napi 1 perc, és olyan arcformád lesz, mint neki

Gondoltad volna? Napi egy perc csodálkozás elég ahhoz, hogy olyan formájú arcot kapj, mint Kylie Jenneré. Az arctornához nem kell semmi, csak te és a tükröd.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu