Tiltólistás ételek Japánban: ezeket kerüld, ha hosszú életre és karcsú alakra vágysz

1. Cukrozott reggeli gabonapelyhek

Ezek az iparilag feldolgozott gabonapelyhek sok hozzáadott cukrot, viszont kevés rostot tartalmaznak. A túl sok cukor vérnyomásproblémákhoz, súlygyarapodáshoz, fokozott gyulladásokhoz és a cukorbetegség kockázatának növekedéséhez vezethet. Ezért érdemes kerülni őket reggelire.

A táplálkozási szakértő inkább túrót, gyümölcsöket, joghurtot és zabpelyhet javasol reggeli gyanánt.

2. Hot dog, hamburger

A hot dog virsli feldolgozott hús, ami sok sót és telített zsírokat tartalmaz, amelyek növelhetik a vastagbél- és emlőrák kialakulásának kockázatát. Emellett nitrátokat és nitriteket is tartalmaz. Ezek olyan vegyületek, amelyek bizonyos típusú daganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak. A hamburgerek sok sót, transzzsírt és telített zsírsavat tartalmaznak, amelyek megemelhetik a „rossz” LDL-koleszterin szintjét a vérben. A bennük található transzzsírok mennyisége olyan jelentős, hogy akár 50 napig is eltarthat, mire a szervezet lebontja őket. Ráadásul ez az a zsírtípus, amelyet leginkább összefüggésbe hoznak szív- és érrendszeri betegségekkel, elhízással, rákkal és cukorbetegséggel.

A japán táplálkozási szakértő, Michiko Tomioka inkább tofut, tofu-burgert ajánl helyette, ha valaki fehérjében gazdag, de alacsony só- és tartósítószer tartalmú ételt szeretne fogyasztani.

3. Krémsajt

Bár a tejtermékek kiváló kalcium- és fehérjeforrások lehetnek, nem mindegyikük jár valódi egészségügyi előnnyel. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható krémsajt csupán körülbelül öt gramm fehérjét tartalmaz, ugyanakkor igen magas a kalóriatartalma. Ráadásul már 28 gramm krémsajt is tartalmazhat 27 milligramm koleszterint.

A japán szakértő inkább ricottát vagy szezámmagkrémet (tahinit) ajánl helyette.

4. Édességek

Nem szükséges teljesen kiiktatni az édességeket az étrendből. Az étcsokoládé például gazdag antioxidánsokban, amelyek segítenek a betegségek elleni küzdelemben. Ugyanakkor sok, hozzáadott cukrot és kukoricakeményítőt tartalmazó édesség káros lehet a szívre és az agyra.

A táplálkozási szakértő azt javasolja, hogy az édességeket inkább cseréljük le például chiamagos–mézes pudingra, fagyasztott banánra vagy cukormentes étcsokoládéra.

5. Cukrozott üdítőitalok

A cukros üdítők napi fogyasztása már elegendő ahhoz, hogy növelje a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Emellett elhízáshoz, magas vérnyomáshoz, fogszuvasodáshoz, gyomorhuruthoz, sőt bizonyos daganatos betegségekhez is hozzájárulhat. Óvatosan kell bánni az édesítőszerrel készült üdítőkkel is, mert ezek csökkenthetik a koncentrációt, sőt akár migrént is kiválthatnak.