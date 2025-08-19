Hihetetlen, hogy néz ki a '90-es évek sztárja — A sitcom-királynő semmit nem változott az elmúlt 3 évtizedben

A New York-i John Golden Színházban, az Olivier-díjas Vagdalthús-hadművelet című musical-előadás után kapták lencsevégre Fran Dreschert, aki a róla készült fotót az Instagramon osztotta meg a követőivel.

Fran Drescher kortalan szépség

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rajongói szerint Fran Drescher kortalan és örök szépség

Fran kötött fehér pulóvert és fehér nadrágot viselt az esti programján, kiegészítőként pedig egy szőtt kézitáskát választott. Ikonikus sötét fürtjei finom hullámokban hullottak a vállára.

„A Vagdalthús-hadművelet elnyerte az Olivier-díjat Londonban. Ez egy igaz történet egy kis csoportról, akik Churchill háborújának megnyerését tervezik” – magyarázta a képaláírásban.

Rajongói elárasztották a kommentszekciót, hogy dicsérjék kedvencük szépségét. „Gyönyörű vagy, Fran!!!! Imádlak!” – tette hozzá egy másik rajongó, míg egy harmadik ezt írta: „Hogy lehet valaki ilyen átkozottul gyönyörű???”

Rosie O'Donnell humorista pedig azt írta: „Mint mindig, gyönyörű”.

Ami tény, hogy A dadus egyori főszereplője, aki 6 évadon át alakította a vicces bébiszitter, Fran Fine szerepét, nem sokat változott az elmúlt évtizedekben.