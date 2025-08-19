Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hihetetlen, hogy néz ki a '90-es évek sztárja — A sitcom-királynő semmit nem változott az elmúlt 3 évtizedben

A dadus című nagysikerű sitcomban Fran Fine szerepében részről részre nevettette meg a tévénézőket a gyönyörű színésznő, akin úgy tűnik, nem fog az idő. Fran Drescher, aki a '90-es éveben uralta a televízió képernyőjét, ma már 67 éves, de a szépsége semmit nem kopott.

A New York-i John Golden Színházban, az Olivier-díjas Vagdalthús-hadművelet című musical-előadás után kapták lencsevégre Fran Dreschert, aki a róla készült fotót az Instagramon osztotta meg a követőivel.

Fran Drescher kortalan és örök szépség
Fran Drescher kortalan szépség
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rajongói szerint Fran Drescher kortalan és örök szépség

Fran kötött fehér pulóvert és fehér nadrágot viselt az esti programján, kiegészítőként pedig egy szőtt kézitáskát választott. Ikonikus sötét fürtjei finom hullámokban hullottak a vállára.

„A Vagdalthús-hadművelet elnyerte az Olivier-díjat Londonban. Ez egy igaz történet egy kis csoportról, akik Churchill háborújának megnyerését tervezik” – magyarázta a képaláírásban.

 

Rajongói elárasztották a kommentszekciót, hogy dicsérjék kedvencük szépségét. „Gyönyörű vagy, Fran!!!! Imádlak!” – tette hozzá egy másik rajongó, míg egy harmadik ezt írta: „Hogy lehet valaki ilyen átkozottul gyönyörű???”

Rosie O'Donnell humorista pedig azt írta: „Mint mindig, gyönyörű”.

Ami tény, hogy A dadus egyori főszereplője, aki 6 évadon át alakította a vicces bébiszitter, Fran Fine szerepét, nem sokat változott az elmúlt évtizedekben.

