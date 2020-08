Singh Viki és kevdese, Csepregi Tamás hamarosan megnyitja közös éttermüket, egy levesezőt. Az énekesnő elárulta, nincs kizárva, hogy a pult mögött is találkozhatunk vele a jövőben.

Minden szabadidőnket erre szánjuk most, egyelőre félkész állapotban van az üzlethelyiség, de mi akarjuk kifesteni és kidíszíteni is a két kezünkkel. Nem gondoltuk, hogy ennyire bonyolult lesz ennyi mindent elintézni, vannak dolgok, amelyek álmatlan éjszakákat okoznak, de most tanuljuk, hogyan kell a nulláról felhúzni egy nagy vállalkozást. Lassan meg nehezen ugyan, de egy lépéssel mindig közeledünk a célhoz, hogy megnyithassuk az üzletet. Nem derogál majd az sem, hogy a pult mögé álljak. Esténként pedig fantázialeveseket gyártunk, saját recepteken dolgozunk - mesélte Singh Viki a Blikknek.