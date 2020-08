Eladta régi házukat, és új helyre költözött Dékány Sarolta, Koós János özvegye. Nem csak a lakhelyét, de a telefonszámát is lecserélte, pedig évtizedek óta használta. Új elérhetőségét pedig néhány hozzá közelállónak adta meg csak.

Az özvegy teljesen elzárkózott a külvilágtól, még mindignem tudta feldolgozni férje elvesztését.

„Eladták a régi házat, és átköltöztek az új otthonukba. A környezetváltozás minden bizonnyal jót tett Saroltának, aki nehezen dolgozza fel a férje elvesztését. Ma is képtelen nyugodtan, könnyek nélkül beszélni Jánosról. Lecserélte a telefonszámát is, így most már csak azok érik el, akiknek megküldte az újat. Teljesen elzárkózott a külvilág elől" - mondta el a Ripostnak a család egy közeli barátja.