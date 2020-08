Andy Vajna özvegyének húgát, a 8 hónapos terhes Palácsik Lillát és férjét Visváder Tamást gyakran érik utol a pletykák azzal kapcsolatban, hogy nekik milyen könnyű, hiszen Vajna Tímea, milliárdos özvegy biztosan komoly összeggel tömi a zsebüket havonta.

„Mindig megkapjuk az emberektől, hogy nekünk könnyű, mert Lilla nővérének, Timinek van pénze, és biztos ő tömi a zsebünket, de ez nem igaz! Egyáltalán nem vagyunk eleresztve anyagilag, sőt, a karantén alatt kétszer is meg kellett gondolnunk, hogy mit engedhetünk meg magunknak" - nyilatkozta Visváder Tamás a Borsnak, akit annyira felhergeltek az alaptalan vádak, hogy korábban még a a bankszámlakivonatát is elküldte a rajongóknak, ezzel megmutatva, hogy mennyi pénz is van valójában a számláján.

"Jelenleg egy nyolcvan négyzetméteres, II. kerületi lakásban lakunk, aminek Timi a többségi tulajdonosa. Amikor ugyanis a sógornőm 2008-ban felköltözött Budapestre, akkor a nagyszülők és a szülők segítségével vett egy lakást, amit aztán eladott, és beruházott egy nagyobbra a II. kerületben. Ebben lakunk most mi, s ennek a 25 százaléka a Lilláé" – mondja Tamás, akik hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, hogy saját otthonba szeretnének költözni.

"Persze, nagy segítség, hogy van ez a lakás, de akkor sem a miénk, legalábbis nem teljesen, ezért Lillával úgy döntöttünk, hogy elköltözünk, és a Balaton környékén veszünk egy sajátot, amire már az állami támogatást is felvettük" - mondta Tamás, aki várandós feleségével elérkezettnek látta az időt, hogy teljesen önálló életet kezdjenek és ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem akarnak senkitől sem függeni.