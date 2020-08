Az otthonunk színeinek kiválasztása során nem csupán az ízlésünket, az aktuális trendeket érdemes figyelembe vennünk. Minden szín hordoz magában valamilyen többletjelentést, ezáltal különböző módon hatnak ránk. Most hoztunk egy kis segítséget, hogy a fal színétől kezdve, egészen a kiegészítőkig tudd úgy megálmodni az otthonod színpalettáját, amivel nem csak a szemednek, de a lelkednek is kedvezel.

Sárga

Az életöröm, a vidámság, a boldogság, az energia színe. Épp ezért érdemes a konyhába, a nappaliba vagy a gyerekszobába csempészni belőle minél többet. Érdemes több árnyalatát is elhelyezni egy adott helyiségben, hogy játékos, de ne túl harsány atmoszférát teremts.

Narancssárga

A kreativitás, a siker és a lelkesedés színével remekül feltöltheted a dolgozószobádat, a nappalidat, de a nagyobb gyerekek lakrészébe is remek választás.

Piros

A romantikus érzelmekhez szoktuk társítani, de a piros elsősorban a biztonság, az önelfogadás jelképe. Ugyanakkor a legtöbb árnyalata túl intenzív, ezért mindenképp ajánlott mellé valamilyen más, statikusabb színt is választani. Tökéletes nappaliba, konyhába, de a hálószobából az erős energiája miatt semmiképp.

Zöld

A remény, a termékenység, a harmónia és a természet színe nem csupán a lelki egyensúly megteremtésében segít, de remekül meg is tudja nyugtatni az embert egy stresszes nap után. Fürdőszobában, hálóban, konyhába vagy épp dolgozószobában is kiváló, de egy meditatív hangulatú nappaliban is tökéletesen megtalálja a helyét.

Kék

A letisztultság, az elegancia, a bölcsesség és az intelligencia színe a kék. Hideg, de távolról sem rideg. Gyakran említik férfias színként, de női otthonokban is remekül megállja a helyét. Mivel nyugodt hatást kelt, ugyanakkor remek alapot nyújt egy kellemes beszélgetéshez, használd bátran a nappali-társalkodóban, a fürdőben vagy épp a hálószobában.

Lila

A vágy színe, ugyanakkor jelentősen segít a végletes érzelmek közti egyensúly megteremtésében is. Elegancia és kifinomultság jellemzi, de spirituális hatása is ismert. Kiváló dolgozószobába vagy a hálóba, de a fürdőben is bátran használhatjuk.

Bár a fehér ugyan hivatalosan nem szín, mégis említsük meg. A tisztaság, egyszerűség, józanság színét választják a legtöbben a lakásban lévő szobák falszínének. Tágassá, letisztulttá varázsolja még a legkisebb helyiségeket is, így ideális a kamrába, kisebb mosdóba, előszobába és természetesen a konyhába is. Ugyanakkor a fehér túl steril lehet önmagában egy nagyobb szobában, ha mégis ezt választjuk, egy-két eltérő színű kiegészítőt érdemes a helyiség outfitjébe belecsempészni.