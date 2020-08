A komika rendesen megszenvedte az első terhességét, erről pedig többször is őszintén nyilatkozott. A színésznőnél hyperemesis gravidarumot diagnosztizáltak, a rengeteg rosszullét pedig testileg és lelkileg is elviselhetetlenné tette a várandosságot.

Amy kijelentette, hogy mindenképpen szeretnének testvért kisfiuknak, de egyelőre ezzel most várnak:

"Nem lehetek még egyszer várandós. Több lombikon is keresztülmentem, és nagyon kemény volt. Nem hiszem, hogy újra végig tudnám csinálni. Gondolkoztunk béranyán is, de egyelőre ezt most elvetettük" - nyilatkozta Amy a Sunday Today with Willie Geist című műsorban.