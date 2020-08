Az énekes, ByeAlex Facebook-oldalán mesélt el egy történetet, egy számára is szép emléket abból az időszakból, amikor még iskolás volt és a napjait neki is a tanulás és a feleletekre való felkészülés tette ki.

A posztjából kiderül, hogy nem volt egy szorgalmas tanuló, de a biológia kifejezetten a kedvenc tárgyai közé tartozott, olyannyira, hogy abból is tervezett érettségizni, de a számításait az új biológia tanár keresztbe húzta.

"A biológiatanárunk nagyon utált engem valamiért. Állandóan feleltem és elégtelent is kaptam a próbálkozásaimért" - kezdte mesélni a történetet Alex.

"Egyszer annak rendje-módja szerint ugyancsak a táblához szólított. (...) Biztos voltam benne, hogy nekem kell majd tananyagot mondanom, ezért elég sokat készültem arra az órára. Pedig, akkoriban igencsak beleszartam a tanulásba. Szegény anyukám tanúsíthatná mennyire.

Hogy a helyzet még kicsit pikánsan kellemetlen is legyen, a női nemiszerv működéséről és annak felépítéséről kellett beszámolnom. Gondoltam, 'nagy baj nem lehet, a női nemi szervet azt nagyon szeretem'... Valahogy így is kezdtem meg félhalkan a mondanivalómat, miközben szemtelen mosoly illetlenkedett az arcomon. (..) Vigyorogva a szemébe néztem és azt mondtam neki: Tanárnőnek jó sok infóra van szüksége a témával kapcsolatosan, gondolom a magáéról már rég nem tud senki semmit sem!Aznap megkaptam tőle a nemistudomhanyadik elégtelenemet. De megérte" - fejezte be a történetet a 36 éves énekes.

ByeAlex Facebook bejegyzését alább olvashatjátok: