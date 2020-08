Eminem kétszer is visszaesett a kábítószerfüggőség tengermély kútjába, hiába próbált minden erejével leszokni. Senki nem gondolta volna, hogy nem csak akaraterő kell ehhez, hanem az is, hogy őszintén féltsd az életed.

A rappernek azonban - szerencsére - sikerült annyira megijeszteni saját magát, hogy végleg megtisztuljon. Egy, az Access Hollywoodnak adott intejrúban beismerte, hogy 2007-ben egyszer annyira elszállt, hogy túladagolta a metadont, nagyjából 4 zacskó heroinnal egyenértékű mennyiséget vett be.

Azt is elárulta a The New York Times-nak, hogy korábban Vicodint és Valiumot is rendszeresen szedett. A The Sun jelentés eszerint napi 30 tablettát vett be. A sztár bevallotta, ha akkor akár egy órával is később került volna kórházba, már nem élne.

"A szerveim leálltak. A májam, a veséim, minden. Akkor kezdtem el először félni attól, hogy meghalok" - mesélte a rapper, aki ezt követően komoly elhatározásra jutott a leállás kapcsán. Az élet pedig támogatta ebben, és mellé állította Elton Johnt, aki a '80-as években kemény kokainfüggő volt, így pontosan tudta, min megy keresztül Eminem.