Sok barátja volt és rengetegen szerették Mátyást, aki leugrott a Kőröshegyi völgyhídról csütörtök délelőtt. Barátai és ismerősei a Facebookon gyászolják.

„A legjószívűbb ember, akit valaha ismertem, a mosolygós arcod mindig előttünk lesz! Nyugodj békében, az angyalok vigyázzanak Rád!" „Nagyon nagy űrt hagytál magad után, nagyon fogsz hiányozni mindenkinek. Nagyon Szeretünk!" – idézte a megemlékezők szavait a Bors.

A hivatalos tájékoztatás szerint a 22 éves férfi Letenye irányába haladt, amikor váratlanul megállt a kocsijával és leugrott a hídról. A szakasz, ahonnan Mátyás a levetette magát, 88 méter magasságban van, hihetetlen elszántság kellett, hogy legyen a fiúban, hogy így végezzen magával. A fiatalember barátai is értetlenül állnak az eset előtt. Egyikük szerint Mátyás stabil családi háttérrel rendelkezett. A híd teljesen be van kamerázva, így feltehetőleg a szörnyű öngyilkosságot is rögzítette.