A mindig szexi előadóművész és édesanya, Pirner Alma úgy érzi túlvállalta magát az elmúlt időszakban, aminek sajnos meg is lett a következménye.

Instagram oldalán számolt be követőinek arról, hogy mivel küzd mostanában:

"Az elmúlt 1 évben maximumon toltam, aminek meg is lett pozitív és negatív értelemben is az eredménye. 2 hónapja egészségügyi kihívásokba is ütköztem, ezért most taktikát vàltottam, és Lakatos Péter szavaival élve minimumon nyomom az optimumot most egy ideig, és meglàtjuk, milyen eredmények születnek majd az élet különböző területein. Eddig csak pozitívat tapasztaltam, néha a kevesebb ezen a területen is több. Úgyhogy élvezem a slowlife -ot, és így is marad most egy ideig. Ha pedig ezzel is ugyanolyan, vagy még jobb eredményeket lehet elérni, akkor maradok a virágszagolgatásnàl" - írta közösségi oldalán Alma.