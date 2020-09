Ha felfogtad, és elújságoltad mindenkinek, hogy menyasszony vagy, első lépésként érdemes leülni a pároddal, és megbeszélni, ki hogyan gondolta az esküvőt. Ha jó ideje együtt vagytok - akárcsak mi, - biztosan sokszor szóba jött már a hol, mikor, kikkel, mégis teljesen más, amikor már nem feltételes módban beszéltek az esküvőtökről, hanem konkrétumokról.

Teljesen mindegy, hogy nagy esküvőt szerveztek sok-sok vendéggel, vagy szűk körben szeretnétek kimondani a boldogító igent, az első lépések ugyanazok.

Először is érdemes eldönteni, melyik helyszínek jöhetnek szóba, és minél előbb e-mailben vagy telefonon érdeklődni az árakról. A legtöbb esküvői helyszín rögtön felajánlja, hogy látogassatok el hozzájuk, és megmutatják a helyszínt, de ha van a kezetekben 2-3 árajánlat, rögtön el tudtok indulni. Például ha egy helyszín irreálisan drága, vagy kicsi, esetleg nincs beltéri és kültéri helyszín, csak kültéri, akkor azonnal kihúzhatjátok a listáról, hiszen mindenképp számolni kell az esővel.

Mivel a legnépszerűbb időpontokat és helyszíneket nagyon korán, sokszor évekkel előre lefoglalják a párok, ha eddig azt gondoltad, hogy ráértek, szeretném jelezni, hogy nem.

Érdemes az esküvő időpontja előtt egy évvel elkezdeni az esküvőtök előkészületeit.

Szóval az első lépés mindenképp a tökéletes helyszín kiválasztása. Ha elmentetek, megnéztétek, és mindketten úgy érzitek, ez lesz az igazi, járjatok utána, milyen szabad időpontok vannak abban az évben, amikor szeretnétek összeházasodni, és ha van lehetőségetek, még ott és akkor bökjetek rá a nagy nap dátumára, ugyanis lehet, hogy pár hét alatt elfogynak a szabad időpontok, és egy évvel csúszik az esküvő dátuma.

A második lépés tehát az időpont lefixálása!Ha ez meg van, megkapjátok a helyszín költségvetését, az esküvői menüket, így nagyságrendileg ki tudjátok számolni, mennyibe fog kerülni a helyszín, az étel és az ital. Emellé párosul a dekoráció is: sok helyszín alapból felajánl dekorokat, ami óriási segítség, gondolok itt a székszoknyára, asztalszoknyára, asztali futóra, de ez abszolút helyszín függő.

A mi helyszínünk rögtön az első beszélgetés alkalmával megmutatta a választható vacsora menüket, vendégváró menüket, italcsomagokat, és megmutatták azokat a színeket, amiből az esküvőre masnikat gyártanak a székekre, illetve futókat az asztalokra.

Itt érdemes megemlíteni az esküvő stílusának meghatározását, ami csak rajtatok áll. Dönthettek úgy, hogy hagyományos esküvőt szeretnétek, de vannak, akik tematikusat, vagy modernt. Ennek igazából nem sok köze van a helyszínhez, de ha kész ötletekkel mentek el a helyszínre, valószínűleg tudnak tanácsot adni ebben is, vagy lehet, hogy a közelmúltban tartottak náluk olyan esküvőt, ami sok mindenben egyezett a ti elképzelésetekkel, és egy csomó jó tanácsot adnak majd.

Ezzel egy időben érdemes megírni egy nagyjábóli vendéglistát is. Szerintem az a legcélszerűbb, ha először sorra veszitek azokat az embereket, akiket mindenképp szeretnétek, hogy ott legyenek veletek a nagy napon, és a helyszín befogadó képességétől függően látjátok, tudtok-e még hozzáadni embereket, ha pedig a létszám úgy kívánja, el kell kezdeni lehúzni vendégeket a listáról. A veszekedés elkerülése végett mi azt a megoldást választottuk, hogy írtam egy listát én is, és a vőlegényem is, és összenéztük. Rögtön kiderült, kik azok, akikben biztosak vagyunk, erre kijött egy fix létszám, és most, hogy már meg van a helyszínünk, tudjuk, meddig bővíthetjük, az pedig majd kiderül, kik kerülnek rá a végleges vendéglistára. Itt szeretném megjegyezni, amit sok szülő, nagyszülő és rokon sajnos elfelejt: ez a ti esküvőtök, rólatok szól, nem pedig másról. Ne foglalkozzatok azzal, kit illik meghívni, vagy kit nem illik meghívni, azokkal ünnepeljétek ezt a napot, akiket igazán szerettek és közel állnak hozzátok. Sajnos sok esküvő velejárója a sértődés és veszekedés, főleg, ha óriási a család, hiszen mindenki úgysem fog beleférni a limitbe, de nem szabad foglalkozni ezekkel a dolgokkal, ez a nap csak rólatok szól!

Ha szeretnétek esküvőszervezőt, mindenképp a helyszín és időpont megtalálása után kérjétek fel és egyeztessetek vele, illetve kezdjetek el keresgélni a szolgáltatók között. Ceremóniamestert vagy vőfélyt, fotóst, videóst, zenekart vagy DJ-t, és ne feledkezzetek meg az anyakönyvvezetőről, templomi szertartás esetén pedig a lelkészről, ugyanis ahogy fentebb már említettem, a jó szolgáltatókat sokszor évekkel előre lestoppolják.

Leendő menyasszonyként szívből ajánlom azokat a weboldalakat, ahol inspirálódni lehet, beleértve a helyszínt, a frizurát, a körmöt, a koszorúslány ruhákat, a köszönő ajándékokat, a szülő köszöntőket, a dekorációt és minden mást, de érdemes a YouTube-on is keresgélni, hiszen a ti döntésetek, milyen zenére vonultok be, mi szóljon a ceremónia és a pezsgőzés alatt, vagy mi legyen a kivonuló zenétek. Ha még nem tetted meg, nyiss egy mappát a laptopodon, amibe az ajánlatokat, szerződéseket, inspirációkat gyűjtöd, így minden egy helyen lesz. Vidám, stresszmentes, és gördülékeny készülődést!