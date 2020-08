Vasárnap startol a Sztárban sztár hetedik évada Tilla műsorvezetésével. A zsűriben azonban ezúttal mások foglalnak helyet. Liptai Claudia helyett Köllő Babett lesz a női ítész.

Tilla szerint a két karaktert nem lehet összehasonlítani, mert más személyiségek.

„Teljesen más univerzum, nem is hasonlítanám össze őket, mert Claudiából csak egy van, ahogy más szempontból Babettből is. Neki nem kell claudiásnak lenni, mert az úgyse menne, hiszen eddig még senkinek sem sikerült. Ő annyira erős egyéniség. A régi arcokat én nagyon szeretem és nem tagadom, boldog lennék, ha itt lennének, de most így hozta a sors" - mondta Tilla a Ripostnak.

A műsorvezető szerint idén is garantált lesz a szórakoztatás, így nem érdemes kihagyni.

„Nagyon jó a csapat, én bírom a zsűrit és a szereplőket is. Szerintem nagyon sokat fogunk röhögni. A Sztárban Sztár évek óta az ország egyik legfontosabb műsora a korábbi évadok magasan nyerték a nézettségi versenyeket. Ez a műsor nem csak színvonalas, de szórakoztató is. Nagyon kevés olyan produkció van, amin ennyit lehet nevetni"