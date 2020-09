A világörökség része a mesés Fernando de Noronha-szigetcsoport, amely a koronavírus miatt március 21-én zárta be kapuit, még a helyi lakosok is, akik akkor épp nem tartózkodtak ott, júniusban térhettek vissza otthonukba. Most azonban ismét fogadják a turistákat a szigetekek, csakhogy nem mehet akárki – adta hírül a CNN.

Az léphet csak be, aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, és ezt igazolni is tudja. Ugyanis az, aki már egyszer elkapta, csak nagyon kis eséllyel betegedhet meg újra. Így akarják megóvin a szigeteket.

Az atlanti-óceáni szigetcsoport híres türkizkék tengerpartjáról, gazdag állat- és növényvilágáról, igazi földi paradicsomként tartják számon, nem hiába a világörökség része.