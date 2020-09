A Balaton partján töltötte pihenését Iszak Eszti, feltehetően párjával, Gyurta Danival kirándultak a Balaton-felvidék egyik tanúhegye, Hegyestű környékén.

Fotó is készült Esztiről, aki ezzel kapcsolatban őszinte vallomást intézett a rajongói felé legújabb Instagram bejegyzésében. A gyönyörű modell mindig megfogadja, hogyha fotózzák, akkor nem fogja össze a haját, most viszont kivételt tett: Úgy tűnik, annyira jól érezte magát Eszti, hogy el is feledkezett felkötött hajáról, ami egyébként nagyon jól áll neki. A felkötött haja mellett sokkal szembetűnőbbek hosszú, formás lábai, amit sok rajongó meg is dícsért.

"Mindig megfogadom, hogy fotòra nem fogom össze a hajam (azt hiszem èrthető okokból) de ezen a kiránduláson nem nagyon foglalkoztam ezzel! Eddig még sosem jártam Hegyestűn, ti voltatok már?" - írta fotója alá az elbüvölő modell.