Majka és Dundika már 10 éve alkotnak egy párt. Szerelmüket két gyönyörű gyermekük, Marián és Olivér is bizonyítja.

Ahogyan korábban mi is megírtuk Dundika szerint nagyon jó hatással volt családjára a karantén időszak. Eleinte féltek tőle, hogy milyen hatással lesz a kapcsolatukra az összezártság, de mint utóbb kiderült pozitív hatással volt rájuk a bezártság.

"Peti mindig jön-megy, intézi a dolgait, most pedig megkaptuk egymást nulla-huszonnégybe. Volt némi aggodalom, de most már mondhatom, az egész családnak jót tett ez az extra együtt töltött idő. A gyerekekre is jó hatással volt, nagyon élvezték, hogy ilyen sokat lehetünk együtt négyesben" - nyilatkozta korábban Dundika.

A közöttük lévő összhang meg is látszik rajtuk, Dundika megosztott egy közös fotót Majkával, amin le se tagadhatnák, hogy mennyire kiegyensúlyozottak és boldogok.