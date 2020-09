1. Zirci arborétumA Zirci Arborétum Magyarország legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye. A ciszterci apátság műemléki környezetében létesült park 400 méter tengerszint feletti magasságban található, 1951 óta védett természeti terület. Az arborétum minden évszakban gyönyörű, a sok fának köszönhetően azonban ősszel különösen szép látványt nyújt. A Ciszterci Apátság Arborétumában közel hatszáz fa-és cserjefajt gyűjtöttek össze, közülük sok a Bakonyban és a Cuha-völgyben is fellelhető. A betelepített hetven tűlevelű faj között van Magyarország legidősebb simafenyője, de túrázás közben találkozhatunk mókusokkal, sőt időnként őzekkel is.



2. Velencei-hegységA Velencei-hegységben, azon belül is Pákozdon található a sokak által csak magyar Stonehenge-nek emlegetett ingókő. Az ingókövek óriási gránittömbök, amik absztrakt alakzatot formálva egyensúlyoznak egymáson. Ezeknek a különleges látványt nyújtó ingóköveknek a kialakulását számos legenda övezi. Vannak, akik úgy vélik, hogy egy korai civilizáció állította egymásra a köveket, mások szerint viszont természetes képződmények. A Velencei-hegység hazánk egyetlen gránit alapkőzetű hegysége, ami még a földtörténeti ókorban, 300 évvel ezelőtt alakult ki. Ez egy rövid, könnyű túra, ami gyerekekkel is könnyedén bejárható, és igazán kalandos. Ezen a túraútvonalon látványos még a Pogány-kő, a hatalmas Pandúr-kő, a Kocka és a pákozdi Bella-tó, de a Velencei-tó térsége számos gyönyörű helyet tartogat. Ha ide tartotok, érdemes ellátogatni a Pákozdi Arborétumba, a pákozdi Miskahuszár szoborhoz, Sukoróra, vagy Velencére, de amíg jó idő van, erősen ajánlott egy Velencei-tó kerülő bringatúra is, így sportolva ismerheted meg a helyi nevezetességeket.



3. Szalajka-völgyA Szalajka-völgy a Bükk lábánál, Szilvásváradnál található. A középhegységi jellegű völgy fő vízforrásában rengeteg sebes pisztráng él, így ha ide látogatunk, mindenképp érdemes megkóstolni a füstölt, sült pisztrángot egy helyi étteremben. A Szalajka-völgyben található a Szalajka-forrás, a Fátyol-vízesés, a Gloriett-tisztás, az Istállós-kői barlang és a Szilvásváradi Erdei kisvasút, amely több mint 30 km hosszú. A völgy növényzetét nagyrészt gyertyánosok, tölgyesek és bükkösök teszik ki, így ha egy gyönyörű, őszi túrára vágyunk, irány a Szalajka-völgy!

4. DobogókőDobogókő a Dunakanyar szívében található, nevét a Visegrádi-hegység legmagasabb csúcsáról kapta. Télen síközpontként is üzemel, a dobogókői kilátóból pedig országunk egyik legszebb panorámáját láthatjuk. Ha izgalmasabb terepre vágysz, ellátogathatsz a Rám-szakadékhoz, ahol láncokba kapaszkodva és létrákon mászva túrázhatunk, de felmászhatsz a Zsivány-sziklákhoz vagy a Prédikálószékhez is. Dobogókőn is áthalad az Országos Kéktúra, az ezoterikus nézetek szerint pedig ezen a környéken különleges energiák dolgoznak, és az ott lévők szervezetét feltölti energiákkal, ugyanis itt található a föld szívcsakrája. Egyesek szerint a sziklára téve hallhatjuk a föld szívverését, így ha különleges, spirtiuális élménnyel egybefűzött kirándulásra vágysz, Dobogókő remek választás! Jó tanács: a Rám-szakadékhoz vezető túrát ne az őszi hosszú hétvégékre tervezd, ugyanis könnyedén kígyózó sorokba futhatsz a létráknál!

Visegrád

A Pilisben található a Spartacus-ösvény, ami elképesztő panorámával bír. A túraútvonal Pilisszentlászlótól Visegrád felé halad, és egészen az Apát-kúti-patak völgyéig visz. Ez a túra nem túl nehéz, kisgyerekkel is végig járható, és a túra során bőven van miben gyönyörködni. Ez kis hazánk egyik leghíresebb kirándulóhelye, hála a friss levegőnek és a dunai panoráma szépségének. Az ösvény körtúra hossza 16 km, körülbelül négy óra alatt teljesíthető. Pilisszentlászlótól nem messze van egyébként a fentebb említett Rám-szakadék is, így egy-egy éjszakát megpihenve akár mindkét kiránduló hely bejárható.