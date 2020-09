Mészáros Árpád Zsolt egyik közeli barátjáról derült ki, hogy koronavírusos, nemrég pedig nála is elkezdtek megjelenni az első tünetek.

Amiután kiderült, hogy barátjának pozitív a teszteredménye, munkahelyén is jelentette a hírt és utána nemsokkal hatósági karanténba is került, egyelőre várja, hogy milyen eredmény születik az ő COVID-19 tesztjével kapcsolatban.

„Sok időt töltünk együtt, így a szabályozásoknak megfelelően azonnal karanténba kerültem. Kicsivel a srác bejelentése után nálam is megjelent néhány tünet. Mivel volt fertőzött a környezetemben, kijöttek a mentősök és a társaság több tagjától mintát vettek. Ezek közül két teszteredmény már meg is érkezett, az enyémre és a pároméra még várunk. A barátom eredménye pozitív, ő már biztosan koronavírusos. Én még reménykedem, de szinte biztos, hogy elkaptam a vírust. Van némi influenzás tünetem, de szerencsére jó az étvágyam és még annyira levert sem vagyok" - árulta el a Ripostnak MÁZS.

Nagyon örülne a színész, ha negatív lenne az eredménye, mert akkor nem kellene lemondani a fellépéseit és a jövőheti premierjét sem.

„Hétfőn, maszkban, szemüvegben, kesztyűben mentem be próbára és az első dolgom volt, hogy szóltam. Az igazgatóság és a rendező azonnal megkértek, hogy menjek haza. Természetesen addig nem engednek be a színházba, amíg nem produkálok két negatív tesztet. Addig a házamat sem hagyhatom el, ezt a rendőrök is mindennap ellenőrzik. Nagyon bántana, ha pozitív lenne a tesztem. Ha koronavírusos vagyok, nem tudok dolgozni, de a családommal sem érintkezhetek" - mondta szomorúan a színész.

Korábban is sokat tett az egészségéért, de most különösen odafigyel arra, hogy minél több vitamint bevigyen a szervezetébe.

„Otthon nálunk mindenki egész nap fertőtlenít és szedjük a vitaminokat. Tegnap egy kicsit pálinkáztunk is, hátha a különleges narancspálinka segít és bízunk abban, hogy túl leszünk ezen az egészen..." - zárta le Zsolt.