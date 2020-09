Az augusztus 20-i fellépése előtt megcsípte egy darázs Mázst. A helyszínen állomásozó mentősök azonnal a művész segítségére siettek, ez volt a szerencse.

"Nem bírtam beszélni, alig kaptam levegőt! A mentőorvosok elkezdtek sürögni-forogni körülöttem.

Akkor jöttem rá, hogy tényleg veszélyben az életem! Vidéken nőttem fel, korábban többször is

megcsípett már darázs, de eddig soha nem volt bajom tőle. Ezért egyáltalán nem vettem komolyan a

mostani csípést. Csak akkor jöttem rá, mekkora a baj, amikor a mentősök összesúgtak a hátam

mögött. Arról beszéltek, hogy ha néhány perccel később látnak el, akkor gégemetszést kellett volna

alkalmazniuk rajtam" – mesélte a holnap megjelenő HOT!-ban MÁZS, aki azt is elárulta, miért volt valós veszély számára az, hogy akár meg is halhat a súlyos roham következtében!