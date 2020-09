Amennyiben fogyni szeretnénk, fontos megtalálnuk a tökéletes diétát és a kielégítő edzésformát is. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen a súlycsökkenés elérése érdekében hosszútávon kell kitartanunk, annak, aki hízásra hajlamos, talán egy életen keresztül. Egy új életmód alapjait kell leraknunk akkor, amikor eldöntjük, szeretnénk leadni a felesleget, ezért kifejezetten káros, ha koplaláson alapuló diétákba fogunk ugyanis a változatos és egészséges táplálkozás ilyenkor is rendkívül fontos. Az izmok építéséhez a szervezetünknek meg kell kapnia a szükséges tápanyagokat, ezért se akarjunk gyorsan látványos eredményt elérni. A fogyáshoz türelmesnek és kitartónak kell lennünk, különben az eredmény nem lesz hosszú távú. A nem megfelelő táplálkozás azt is eredményezheti, hogy a zsír helyett az izomból veszítünk, pedig a cél éppen az ellenkezője volna.



1. Lassúnak, lomhának érzed magad a mindennapi tevékenységek soránHa nem étkezünk megfelelően, akkor nemcsak a fogyásunkat és az izmok építését hátráltatjuk, de a teljesítményünk is csökken. A mozgáshoz és a mindennapi tevékenységhez energia kell és a szükséges tápanyagok bevitele. Ha tehát az elegendő alvás ellenére úgy érezzük, képtelenek vagyunk felpörögni, akkor gyanakodhatunk arra, hogy az edzések és a diéta során sem éppen az eltüntetni kívánt zsírból veszítünk.

2. Nincs látható eredmény, a mérleg viszont mást mutatHa a mérleg szerint egyre csökken a súlyunk, viszont egyáltalán nem látszik az eredmény, akkor bizony előfordulhat, hogy nem a zsírból, hanem az izmainkból veszítettünk. Ezért is nagyon fontos a fokozatosság és az odafigyelés: a gyors súlycsökkenés általában az izmok leépüléséhez is vezet.

3. Ha nincs előrelépés az edzésbenHa nem tudunk egyik súlyról a másikra lépni, és semmilyen fejlődést, előrelépést nem tapasztalunk az edzések során, akkor gyanakodhatunk arra, hogy sajnos izomból veszítettünk, legalábbis inkább, mint zsírból. Ha még feszültnek is érezzük magunkat a mozgás alatt, és a korábbi teljesítményünket is alulmúljuk rendszeresen, akkor még biztosabbak lehetünk. A teljesítményt persze sok tényező befolyásolja, de ha más egészségügyi probléma nem áll fent, akkor nagy eséllyel ez a probléma.