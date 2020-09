A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó szervezésében adott interjút Kovács Ákos és lánya, Őry-Kovács Anna. Sok mindenről beszéltek, többek között arról is, hogy Anna talán édesapja nyomdokaiba lépne.

A rajongók bizonyára tudják, hogy Ákosnak már közös dala is van Annával, mely az Elhiszem címet viseli és az énekes Idősziget című albumára is felkerült. A nóta különlegessége azonban nem csak abban rejlik, hogy apa és lánya együtt adja elő, hanem abban is, hogy ez Anna saját szerzeménye. Ezek után nem meglepő a kérdés: Vajon Anna mennyire gondolja komolyan a zenei karriert?

"Én gondolkodom azon, hogy ezt a szakmát csináljam egyszer, és mivel első kézből látom, hogy milyen nehézségei vannak, az kicsit engem megijeszt. Igazából örülök, hogy ezeket tudom, tehát hogyha mondjuk tényleg erre az útra lépek, akkor tudni fogom az összes hátulütőjét, mert látom, hogy mikkel küzd az apukám" - mondta Anna, akit leginkább a közönség olykor pengeéles kritikája rémíti meg.

"(...) Ilyen szempontból elég érzékeny vagyok, szóval amikor a YouTube-videónk alatt láttam két olyan kommentet, hogy inkább nem kéne erőltetni az éneklést, akkor rögtön elkeseredtem" - fejtette ki a fiatal, akit édesapja azonnal megvigasztalt, és elmagyarázta neki, hogy mindig lesznek olyanok, akik nem értenek egyet azzal, amit csinál, illetve akiknek ez nem fog tetszeni.

"Ezzel nehéz megküzdeni, de én örülök, hogy ezt látom" - mondta Anna.