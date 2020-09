Tejallergia, tejcukor-érzékenység, vegetáriánus vagy vegán életmód. Ezek mind olyan táplálkozással kapcsolatos betegségek és döntések, amelyek miatt valaki lemondani kényszerül a klasszikus tej fogyasztásáról. Szerencsére manapság már nagyon sokféle alternatív tej található a boltok polcain a laktózmentestől kezdve a kókusztejen, rizstejen, mandulatejen át a különféle kevert tejekig. De nem csak megvásárolni tudjuk a növényi tejeket, de bizony mi magunk is elkészíthetjük otthon.



MandulatejA manulatej előnye, hogy nagyon finom, ráadásul igen magas a kalciumtartalma is, így kifejezetten előnyös a fogyasztása azok számára, akik nem esznek semmilyen tejterméket. Az elkészítése is rendkívül egyszerű és a visszamaradt „mellékterméket" felhasználhatod süteményekhez vagy akár turmix sűrítésére is.



Hozzávalók

100 g nyers mandula

2x500 ml víz

Elkészítés

A mandulát áztasd be egy éjszakára 500 ml vízbe. Másnap szűrd le és szabadítsd meg a barna héjától. A mandulát a másik 500 ml vízzel tedd turmixgépbe és készíts belőle egy sima állagú pépet. Ezután csak le kell szűrnöd és már kész is van. Hűtőben 2-3 napig tárolhatod jól záródó üvegben.





KókusztejA kókusztejet bolti forgalomban aranyárban mérik – akárcsak a többi növényi tejet – ráadásul sok esetben tele van a dobozos típus cukorral, stabilizátorral és sűrítőanyaggal. Otthon azonban olcsón, gyorsan és mindenféle nem kívánatos adalékanyag nélkül is elkészítheted ezt a tejet.



Hozzávalók

100 g kókuszreszelék

1 liter víz

Elkészítés

A kókuszreszeléket forrázd le 2 dl vízzel és hagyd néhány órán át állni. Miután jól kiázott, tedd a turmixgpbe és maximális fokozaton pépesítsd. Amikor már sűrű masszává állt össze, add hozzá a maradék vizet és turmixold még 1 percig. Szűrd le úgy, hogy jól kinyomkodod az utolsó csepp tejet is, majd ihatod is. Hűtőben szintén 2-3 napig tárolhatod.





RizstejA rizstej a növényi tejek közül a legkevésbé allergén, így a mindenféle allergiában és intoleranciában szenvedők is bátran fogyaszthatják, ráadásul nagyon gazdaságos, hiszen az előző napi maradék főtt rizst is felhasználhatod az elkészítéséhez.



Hozzávalók

1 csésze főtt rizs

3 csésze víz

Elkészítés

A rizst és a vizet tedd turmixgépbe és készíts belőle egy homogén keveréket, majd szűrd át. Ennyi. Akárcsak a többi házi növényi tej, ez is 2-3 napig eláll a hűtőben jól lezárt üvegben.



EXTRA TIPP: a növényi tejeket nyugodtan ízesítheted egy csipet sóval és egy kevés cukorral/mézzel/édesítővel, így igazán az ízlésed szerint alakíthatod ki a saját növényi tejedet.