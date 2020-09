Az őszi hónapok egyik imádott zöldsége vitathatatlanul a sütőtök. Ez a zöldség B-és C-vitaminban gazdag, magas rosttartalmú, rengeteg káliumot és magnéziumot tartalmaz, és alacsony kalóriatartalmú. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően érdemes minél több sütőtököt fogyasztani, azonban ha eddig azt gondoltad, hogy a krémlevesen, és a sült, mézzel meglocsolt sütőtökön kívül semmilyen étel nem készíthető belőle, tévedtél.

Mutatjuk, milyen isteni finom fogásokat készíthetsz még sütőtökből!



Sütőtök muffin - liszt nélkül

Amire szükséged lesz:

4 tojás

20 dkg füstölt sajt

20 dkg füstölt szalonna

1 csokor újhagyma

1-2 gerezd fokhagyma

1 ek szárított zsálya (ha van friss, akkor abból 10 levél kell)

só, bors

vaj, zsemlemorzsa (a forma kikenéséhez)

65 dkg sütőtök

Kockázd fel a sütőtököt, és főzd puhára sós vízben. Ha elkészült, szűrd le, és turmixold össze. Vágd apróra a hagymát és a szalonnát, dinszteld, és add hozzá a zúzott fokhagymát, zsályát. Akkor jó, ha a szalonna ropogós, de ügyelj arra, hogy ne kapjon oda a hagyma! Ha kész, keverd össze a hagymás szalonnát és a tökpürét, add hozzá a reszelt sajtot, majd tedd félre, és hagyd, hogy kihűljön. Kapcsold be a sütőt, és tekerd 200 fokra. Ha kihűlt a keverék, add hozzá a tojásokat, sózd, borsozd. Vajazd ki, és szórd meg zsemlemorzsával a muffin formákat, töltsd bele a tésztát, és süsd a muffinokat 35 percig. Ha letelt a 35 perc, végezz tűpróbát, és ha már nem ragad rá a tészta, kész a muffin. Végül hagyd kihűlni, borítsd ki a formából, és már fogyaszthatod is!

Sütőtökfözelék sajttal

Hozzávalók:

4 dl tej

15 dkg sajt

3 g margarin

5 g keményítő

só

citrom

1 közepes sütőtök

A megmosott, megtisztított sütőtököt reszeld le, és futtasd meg margarinon, és tedd fel főzni sós vízben. Ha puhára főtt, keverd össze a keményítőt és a tejet, és habard be a főzeléket. Ha beízesítetted, újra tedd fel forrni, és szépen, fokozatosan keverd el benne a reszelt sajtot. A sűrű, isteni finom főzelék magában is nagyon laktató, de fasírttal vagy tükörtojással is fincsi!

Rántott sütőtök

Ez a recept nem annyira diétás, viszont annál finomabb. Amire szükséged lesz az elkészítéséhez:

1 sütőtök

2 db tojás

1 dl tej

1 csomag zsemlemorzsa

2 ek szezámmag

2 ek liszt

só

5 dl étolaj (sütéshez)

Vágd a sütőtököt nagyjából egyenletes, 0,5 cm-es korongokra. Sózd, borsozd őket, és legalább fél órát hagyd állni. Ezután jön a már jól ismert panírozás: az első tányérba a tojások kerülnek, egy kis tejjel és sóval, a másodikba a liszt, a harmadikba pedig a szezámmaggal összekevert zsemlemorzsa.

Először forgasd bele a sütőtök szeleteket a lisztbe, majd a felvert tojásba, majd a szezámos zsemlemorzsába, majd újra a lisztbe-tojásba- zsemlemorzsába.(Azért fontos a zöldségek kirántásánál a dupla panír, hogy ne dobja le, de ha úgy tetszik, panírozhatod egyszer is.) Ha az összes kész van, dobd be őket a felhevített olajba, és kisebb lángon, többször átfordítva süsd aranybarnára. Ha megsült, tedd a tököket papírtörlőre. Jó étvágyat!