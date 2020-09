A bájos táncművész-műsorvezető Yvonne Dederick Pályakezdő milliárdosok című könyvbemutatóján osztotta meg a gondolatait, a szerző mellett még Szily Nóra és Kárpáti Rebeka is részt vett a rendezvényen. Az ő társaságukban fejtette ki, hogy ki vagy kik voltak a példaképek számára - írja a Bors.

„Minden időszakban valaki más volt a példám. Tizenhét évesen, két évvel a diploma előtt majdnem abbahagytam a Táncművészetit. Aztán jött egy mesternő, aki hozott egy új stílust, és azt éreztem, hogy wow! Ezért kezdtük el! A televíziózásban is, Zene Kriszta volt az első főszerkesztőm, a tévés anyám: ő mondta azt, hogy nézd, ez az a kamera, ide kell nézned, ne izegj-mozogj. Természetesen valamilyen szinten az apám is példa: sok rossz dolgot el lehet róla mondani, én is elmondtam már neki, mi az a sok rossz dolog, amiről már nem beszélünk, de azt senki nem vitatja, hogy olyan munkabírása van 20 vagy 25 év után is, ami ámulatba ejtő" - kezdte mesélni Luca, amelyben a pszichológus Szily Nóra próbált párhuzamot keresni.

„Nem véletlenül nem vagyok annyira aktív az Instagramon vagy a Facebookon. Az én páromat senki nem látta ezeken a felületeken, és valószínűleg nem is fogják. A magánéletemet sokkal jobban óvom, mint apu. Ez is miért van? Amikor ti, Nóra, elkezdtétek a kereskedelmi televíziózást, akkor indultak a bulvárlapok, és hozzánk bárki jöhetett. Anyukám főzött, mi pedig mosolyogtunk – szóval megvolt ennek a szép része is. Aztán jött az, amikor apukám mély altatásban feküdt, és az édesanyámat hívogatták. Ezek azért beégtek egy akkor 8-10 éves gyerek lelkébe, talán ezért is vagyok csendesebb. Sok mindent tudnék én is kirakni, ami a telefonom tárhelyét megtölti, de nem teszem. S talán ezért nem leszek soha egy A-listás topműsorvezető, mint sokan, akik ezt bevállalják" – ítélte meg Luca.