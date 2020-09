A miniszterelnök az operatív törzs ülésén kezdte a szombati napot. Amelyről fotók is készültek, ezeket Facebook-oldalára is feltöltötte, a képek alapján új maszkja van. A fekete alapon színes mintásat cserélte le, egy fehér, magyar zászlósra, melyen a szemfülesek észrevehetnek egy feliratot is: Coolest hungarian.