Így válassz helyet!

Ha tanulósarkot szeretnénk kialakítani a gyerekünknek a saját szobájában, első körben azt kell kijelölni, hol legyen az iróasztala. Ehhez mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a szoba melyik része kapja a legtöbb természetes fényt. Törekedjünk arra, hogy amíg világos van, a gyerek lámpa nélkül is tudjon tanulni.

Ha nagy terek állnak rendelkezésünkre, egyszerű dolgunk van: válasszuk ki a legmegfelelőbb helyet és állítsuk fel az íróasztalt.

Ha csak kis helyünk van, falra szerelhető, lehajthatós íróasztalt is választhatunk. Ebben az esetben azonban figyeljünk arra, hogy a falra szerelhető íróasztal mellett legyen legalább egy olyan fix polc vagy polcrendszer, amiről nem kell minden alkalommal le-és felpakolni a tanuláshoz szükséges tárgyakat. Ez egy idő után ugyanis nyűg lehet a gyerek számára, akinek így még jobban elmehet a kedve a tanulástól és az ahhoz tartozó pakolástól.

Egyre többen választják a kombinált megoldást, azaz olyan bútort vásárolnak, ahol a galérián van az ágy, alatta pedig az iróasztal. Bár ez a megoldás költségesebb, valóban igen praktikus és helytakarékos választás.

Az íróasztal mellett fontos, hogy megfelelő széket is válasszunk. Olyan ülő alkalmatosságot vegyünk a gyereknek, amiről leér a lába, illetve a szék támlája végig támasztja a gerincét.

Enteriőr tervezés:

Amint kitaláltuk és kialakítottuk a tanuláshoz szükséges helyet, jöhet a díszítés. Fontos, hogy ezt a lépést a gyerekkel együtt csináljuk, ugyanis ha olyan dizájnt kap a tanulósarok, ami gyerek ízlése szerint van berendezve, ő is szívesebben fog időt tölteni ott.

Mindeképpen helyezzünk el mágnes- vagy parafatáblát az íróasztal környékére, ahová kirakhatja a számára fontos rajzokat, matricákat, így még jobban magáének fogja érezni a teret. Engedjük, hogy választhasson magának ceruzatartót, illetve néhány praktikus kiegészítőt is az asztalra.

Pihenősarok:

Ha tanulósarkunk már van, igyekezzünk elkülöníteni a gyerekszobában egy olyan helyet is, ami a feltöltődésről, pihenésről szól. Így nem mosódnak össze a feladatok és a gyerek is maximálisan helyt tud állni a házifeladat megírásakor, de a pihenő idejét is ki tudja élvezni. A pihenősarok legyen puha, kényelmes, ahol a gyerek kedvenc időtöltéséhez szükséges kellékek vannak. Ha kis helyünk van, akár egy babzsák is elengendő lehet egy kis polccal, vagy asztalkával.