Katalin hercegnének vissza kell térnie a valóságba — A walesi hercegné vegyes érzelmekkel áll a családi változásokhoz

Az új tanév hamarosan kezdődik, és Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint három gyermekük számára jelentős változások közelegnek, és nem is egy szempontból.
Augusztus végéhez közeledve lassan véget ér a nyári szünet, és új tanév kezdődik. A walesi herceg és hercegné, valamint három gyermekük számára ez egy rendkívül mozgalmas időszakot jelent, amikor a családnak vissza kell térnie a valóságba. A hosszú iskolai szünet alatt együtt töltött értékes idő után György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a következő napokban visszatérnek az iskolába.
A trió a Lambrook Schoolba jár, amely az Adelaide Cottage-ban lévő otthonukhoz közel található Windsorban van, de már nem sokáig. Ez az év lesz az utolsó, amelyet a 12 éves György a Lambrookban tölt, mielőtt jövőre középiskolában tanulna tovább. Még nem tudni, hol folytatja a tanulmányait, de az Eton és a Marlborough College is szóba került lehetőségként. Ez Katalin hercegnében, de Vilmosban is vegyes érzelmeket kelt egy királyi szakértő szerint.
Vilmos, Katalin és gyermekeik számára egy másik jelentős változás is közeleg: elköltöznek az Adelaide Cottage-ból, vadonatúj otthonuk lesz a windsori birtokon. Beköltöznek a Forest Lodge-ba, egy 16 millió font értékű, nyolc hálószobás, eldugott házba a Windsor Great Parkban, ahol már megkezdődtek a kisebb felújítási munkálatok. Az ingatlant a család végső otthonának tekintik, ahol Vilmos és Katalin később király és királynéként fognak élni, tehát, nem tervezik, hogy a Buckingham-palotába költöznének.
A költözést új kezdetnek is nevezik, tekintettel az Adelaide Cottage-ban átélt nehéz időszakokra, például Katalin hercegné rákdiagnózisára. A szakértő szerint a költözés része Vilmos és Katalin azon törekvésének, hogy egyensúlyt teremtsenek a magánéletük és a közfeladatuk között. A királyi tudósító elmondta: „Miután gyerekkorát a veszekedő szülei otthonai között ingázva töltötte, Vilmos herceg elhatározta, hogy családjának megadja azt a stabilitást, amely neki hiányzott”.
Amikor Károly királyt arról kérdezték, mit gondol, megváltoztatja-e a szokásait Vilmos, ha trónra kerül, az uralkodó így válaszolt: „Ahogy az apja, Vilmos sem ostoba. Biztos vagyok benne, hogy tudja, sokkal jobban a nyilvánosság felé kell fordulnia, amikor átveszi a hatalmat. De egyelőre sokkal inkább egy védelmező férj és apa, mint várakozó király. És ez nekem így teljesen rendben is van”.
