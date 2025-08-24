Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katalin hercegnének vissza kell térnie a valóságba — A walesi hercegné vegyes érzelmekkel áll a családi változásokhoz

2025.08.24.
Vilmos hercegnek komoly problémákkal kell szembenéznie és nehéz döntéseket kell meghoznia. Katalin hercegné vegyes érzelmekkel áll a családhoz és a közelgő változásokhoz is.

Az új tanév hamarosan kezdődik, és Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint három gyermekük számára jelentős változások közelegnek, és nem is egy szempontból.

Katalin hercegné és a családja, Károly király
Katalin hercegné nehezen viseli a várható családi változásokat
Forrás: NurPhoto

Elkerülhetetlen változásokkal kell szembenéznie Katalin hercegnének, és nem mindegyik tetszik neki

Augusztus végéhez közeledve lassan véget ér a nyári szünet, és új tanév kezdődik. A walesi herceg és hercegné, valamint három gyermekük számára ez egy rendkívül mozgalmas időszakot jelent, amikor a családnak vissza kell térnie a valóságba. A hosszú iskolai szünet alatt együtt töltött értékes idő után György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a következő napokban visszatérnek az iskolába.

A trió a Lambrook Schoolba jár, amely az Adelaide Cottage-ban lévő otthonukhoz közel található Windsorban van, de már nem sokáig. Ez az év lesz az utolsó, amelyet a 12 éves György a Lambrookban tölt, mielőtt jövőre középiskolában tanulna tovább. Még nem tudni, hol folytatja a tanulmányait, de az Eton és a Marlborough College is szóba került lehetőségként. Ez Katalin hercegnében, de Vilmosban is vegyes érzelmeket kelt egy királyi szakértő szerint.

Vilmos, Katalin és gyermekeik számára egy másik jelentős változás is közeleg: elköltöznek az Adelaide Cottage-ból, vadonatúj otthonuk lesz a windsori birtokon. Beköltöznek a Forest Lodge-ba, egy 16 millió font értékű, nyolc hálószobás, eldugott házba a Windsor Great Parkban, ahol már megkezdődtek a kisebb felújítási munkálatok. Az ingatlant a család végső otthonának tekintik, ahol Vilmos és Katalin később király és királynéként fognak élni, tehát, nem tervezik, hogy a Buckingham-palotába költöznének.

A költözést új kezdetnek is nevezik, tekintettel az Adelaide Cottage-ban átélt nehéz időszakokra, például Katalin hercegné rákdiagnózisára. A szakértő szerint a költözés része Vilmos és Katalin azon törekvésének, hogy egyensúlyt teremtsenek a magánéletük és a közfeladatuk között. A királyi tudósító elmondta: „Miután gyerekkorát a veszekedő szülei otthonai között ingázva töltötte, Vilmos herceg elhatározta, hogy családjának megadja azt a stabilitást, amely neki hiányzott”.

Amikor Károly királyt arról kérdezték, mit gondol, megváltoztatja-e a szokásait Vilmos, ha trónra kerül, az uralkodó így válaszolt: „Ahogy az apja, Vilmos sem ostoba. Biztos vagyok benne, hogy tudja, sokkal jobban a nyilvánosság felé kell fordulnia, amikor átveszi a hatalmat. De egyelőre sokkal inkább egy védelmező férj és apa, mint várakozó király. És ez nekem így teljesen rendben is van”.

