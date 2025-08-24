Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghan Markle-t arra biztatják, ha nem akar még egy csúfos bukást, Kris Jennertől kérjen tanácsot — Vajon megfogadja?

Üzleti kudarcot üzleti kudarcra halmoz a sussexi hercegné, vele szemben Kris Jenner a sikeres üzletasszony mintapéldánya. Nem csoda, ha Meghan Markle-nek azt tanácsolják az ismerősei, hogy tőle kérjen tanácsot, ha nem akarja, hogy a saját márkája is elbukjon.

Meghan Markle projektjei az elmúlt években nem igazán ragadták meg a fogyasztókat. A Harry és Meghan sikere után a Szeretettel, Meghan, bár berendelte a Netflix az új vadot, nagyon alacsony nézettséget produkált. Saját márkáját is sok kritika érte: az As Ever eddig négy terméket dobott piacra, és az utolsót kivéve mindegyiket azért kritizálták, mert a készletek percek alatt elfogytak, mások azért bírálták, mert az As Evernek nincs meghatározott piaci célcsoportja.

Meghan Markle nemrég a Kardashian-klán felé fordult
Meghan Markle nemrég a Kardashian-klán felé fordult — a szakértő szerin rá is férne egy jótanács Kris Jennertől
Nemrég fókuszba került Meghan Markle és a Kardashian-klán kapcsolata

Miután Meghan As Ever ajándékkosarakat küldött Khloe Kardashiannak és édesanyjának, Kris Jennernek, a család és a sussexi hercegné kapcsolata a figyelem középpontjába került. Ezután pletykák keltek szárnyra arról, hogy Meghan szeretne együttműködni Kris Jenner másik lányával, Kim Kardashiannal, de források szerint ehhez először az édesanyját kellene meggyőznie.

Egy PR-szakértő szerint Meghan Markle-nek valóban Kris Jenner tanácsát kellene-e kérnie üzleti ügyekben. Nick Ede, márka- és kultúra-szakértő az Expressnek elmondta, hogy Kris Jenner hatalmas lökést adhatna Meghannek a márkája népszerűsítéséhez.

Kifejtette: „Kris Jenner a márkaépítés királynője, és segített gyermekeinek milliárd dolláros birodalmakat építeni. Kris első kézből tudja, hogyan kell kezelni a hírnevet, a médiát és a márkaépítést, és szerintem ő a tökéletes személy, aki segíthet Meghannek eljutni oda, ahová szeretne”.

Hogy megfogadja-e a szakember tanácsát a sussexi hercegné, majd kiderül. Ami biztos, hogy Meghan Markle szomjazza a sikert, amiért mindent meg is tesz. 

