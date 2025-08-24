Meghan Markle-t arra biztatják, ha nem akar még egy csúfos bukást, Kris Jennertől kérjen tanácsot — Vajon megfogadja?

Meghan Markle projektjei az elmúlt években nem igazán ragadták meg a fogyasztókat. A Harry és Meghan sikere után a Szeretettel, Meghan, bár berendelte a Netflix az új vadot, nagyon alacsony nézettséget produkált. Saját márkáját is sok kritika érte: az As Ever eddig négy terméket dobott piacra, és az utolsót kivéve mindegyiket azért kritizálták, mert a készletek percek alatt elfogytak, mások azért bírálták, mert az As Evernek nincs meghatározott piaci célcsoportja.
Miután Meghan As Ever ajándékkosarakat küldött Khloe Kardashiannak és édesanyjának, Kris Jennernek, a család és a sussexi hercegné kapcsolata a figyelem középpontjába került. Ezután pletykák keltek szárnyra arról, hogy Meghan szeretne együttműködni Kris Jenner másik lányával, Kim Kardashiannal, de források szerint ehhez először az édesanyját kellene meggyőznie.
Egy PR-szakértő szerint Meghan Markle-nek valóban Kris Jenner tanácsát kellene-e kérnie üzleti ügyekben. Nick Ede, márka- és kultúra-szakértő az Expressnek elmondta, hogy Kris Jenner hatalmas lökést adhatna Meghannek a márkája népszerűsítéséhez.
Kifejtette: „Kris Jenner a márkaépítés királynője, és segített gyermekeinek milliárd dolláros birodalmakat építeni. Kris első kézből tudja, hogyan kell kezelni a hírnevet, a médiát és a márkaépítést, és szerintem ő a tökéletes személy, aki segíthet Meghannek eljutni oda, ahová szeretne”.
Hogy megfogadja-e a szakember tanácsát a sussexi hercegné, majd kiderül. Ami biztos, hogy Meghan Markle szomjazza a sikert, amiért mindent meg is tesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.