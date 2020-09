Elképesztő hír látott napvilágot: több Tinder-profil is Kenderesi Tamás fotóival próbál érvényesülni.

Bizonyára a többségnek nem kell bemutatnunk a Tinder néven futó társkereső oldalt, ahol pillanatok alatt párra lelhetünk - hosszabb vagy rövidebb távra. Azonban úgy tűnik, mégsem jár minden felhasználó sikerrel, hiszen akkor nem lenne arra szükség, hogy hírességek fotóival próbáljanak felszedni valakit.

Most például Kenderesi Tamás számolt be arról, hogy több Tinder-profil is az ő képeivel fut:

Több ismerősöm is jelezte felém, visszaélnek a fotóimmal. Próbálták jelenteni az oldalnál, de valamiért nem tudták. Bár nincs semmi bajom az internetes társkereséssel, de szeretném hangsúlyozni, sosem ismerkednék ott! Egyrészt nem szorulok rá, másrészt pedig az élsportolói imázsomhoz nem illene. Vagyis ha a lányok találkoznak velem az applikáción, ne „lájkoljanak", mert nem én vagyok" - mondta az élsportoló a Borsnak. Azt is elárulta, hogy nagyon rosszul érinti az eset, kifejezetten kellemetlennek találja, de első sorban nem saját maga miatt.

"Elsősorban nem magam miatt, hanem azért, mert sok lányt vernek így át. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy nézhetnek ki ezek az emberek, ha nem merik vállalni a saját fotóikat."