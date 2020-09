A gyönyörű kétgyermekes édesanyát sokáig nem vonzotta az anyaság gondolata, de amint találkozott férjével, Dietz Gusztival valami átértékelődött benne a gyermekvállalással kapcsolatban.

"Belenéztem a szemébe, és olyan tiszta őszinteséget láttam, hogy éreztem, vele boldogan vállalnék gyereket" - mesélte boldogan Zsuzsi a Story magazinnak.

Zsuzsi férje, Guszti szerint nagyon jó hatással volt feleségére az anyaság, mióta szült, szebb, mint valaha.

„Jó érzés, hogy gyereknevelés közben is igazi nőnek érezhetem magam. Guszti szerint régen kisfiús alkatom volt, a szüléseknek köszönhetően sokkal nőiesebb lettem. Kikerekedtem, és bár most pluszkilók is vannak rajtam, a férjem így is vonzónak talál. Ezért is mondom, hogy nem áldoztam be a karrieremet és a nőiességemet, az anyaság tett igazán nővé" - árulta el a szépséges anyuka.