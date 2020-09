A szürke, nyálkás őszi időben a kedvünk sem az igazi. Ilyenkor hajlamosak vagyunk mi magunk is borúsabban látni a dolgokat, ezen azonban könnyen segíthetünk, ha bevetünk néhány hangulatjavító trükköt.



Fények

A fényfüzéreket általában decemberben szokás elővenni a pince eldugott sarkaiból, amikor nekilátunk az adventi készülődésnek. De ki mondta, hogy nem csinosíthatod ki az otthonodat már ősszel fényfüggönnyel, színes izzókkal vagy apró lámpásokkal. Rakd őket a párkányra, lógasd le az ablakon, helyezd el a polcon vagy a bútorok tetején, hidd el, ha sötétedés után ezeket kapcsolod fel a csillár helyett, sokkal hangulatosabbá és meghittebbé válik a lakásod.





Gyertyák

Ha nincsenek fényfüzéreid vagy nem boldogulsz a felhelyezésükkel, akkor egyszerűen gyújts gyertyát. Az apró mécsesek, hatalmas tömbgyertyák vagy a mostanság olyan divatos lámpások varázslatos hangulattal bírnak. A lobogó láng sárga fényében barátságosabbnak fogod látni még a kinti esőt is, főleg ha egy forró kakaóval és egy meleg takaróval is felturbózod az élményt. Viszont vigyázz nagyon, mindig tartsd szemmel a nyílt lángot, sose menj ki a szobából, ha meggyújtottad a gyertyát és még véletlenül se szundikálj el mellette!



Illatok

Bizonyított tény, hogy az illatok nagyban befolyásolják a közérzetünket. Az agyunk egy-egy illatokoz képes emlékeket, személyeket, sőt érzéseket is társítani, így nem meglepő, ha az érzelmi, sőt a fizikai állapotunkra is hatni tudnak. Ha pedig így van, akkor érdemes kihasználni a bennük rejlő lehetőségeket ősszel is, hiszen számos illat kifejezetten hangulatjavító hatással rendelkezik. A narancs, a mandarin, a levendula és a rózsa nyugtat, ellazít és általánosan jót tesz a kedélyállapotnak, így érdemes ilyen olajokat vásárolni és párologtató segítségével beillatosítani velük az otthonunkat. De akár egy aromagyertya is jobb kedvre deríthet minket, ráadásul ezzel két legyet ütünk egy csapásra.





Díszek

Az őszi természet tele van kincsekkel, amelyeket összegyűjthetünk és az otthonunk dekorálására is felhasználhatunk. Szedjünk csonthéjas terméseket, tobozokat, gesztenyét, amelyekből egy kis kreativitással nagyon szép asztaldíszeket, őszi ihletésű tálakat vagy - aki elég ügyes és szereti a saját készítésű dolgokat – kopogtatót készíthetünk.



Elbúcsúztatni a ragyogó, életteli, mozgalmas nyarat és átadni magunkat a borongós, sötétebb, hideg ősznek nem mindenki számára egyszerű feladat, de kis tudatossággal ennek az évszaknak is felfedezhetjük a szebbik arcát.