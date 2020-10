Ahogy véget ér a nyár és beköszöntenek a rövidebb nappalok, hűvösebb éjszakák mi is akarva akaratlan alkalmazkodunk a külső változásokhoz. Ezt nemcsak a ruhatárunk lecserélésével tesszük meg, vagy éppen forró teák és őszi, romantikus filmek nézésével a kanapén, hanem bőrünket is kellőképpen felkészítjük a hideg beköszöntére.

Az időjárás változásával mindannyian észrevesszük, hogy bőrünknek is másfajta ápolásra van szüksége, mint a nyári hónapokban. A hideg időben gyorsabban szárad ki az arcbőrünk és a megváltozott időjárási tényezők az ajkainkat sem kímélik, így azok is nagyobb odafigyelést igényelnek a tél közeledtével.

Íme, néhány trükk és praktika, amelyek segítenek megóvni bőrünk egészségét és puhaságát a hideg időszakban is.

Hidratálás

A megfelelő hidratáltság nemcsak a nyári időszakban fontos, napi 2-3 liter folyadék fogyasztása a hidegebb idő beköszöntével is elengedhetetlen, mivel a bőrünk a szeles, olykor csípős, csapadékban bővelkedő napokban még nagyobb stressznek van kitéve és annak érdekében, hogy megőrizzük rugalmasságát, hidratáltságát minimum napi 2 liter vizet meg kell inni.

Testápoló helyett testvaj/shea vaj használata

Ahogyan már említettük az időjárási viszontagságok eléggé megviselik a bőrünket, ezért az őszi időszakban érdemes lecserélni a nyáron használt könnyebb állagú testápolókat és helyette egy sokkal testesebb krémmel ápolni a kiszáradt bőrünket. A test vaj vagy shea vaj erre a célra a legjobb választás. A shea vaj titka, hogy összetevői nagyon hasonlítanak az emberi bőrt védő emulzió összetételére, vitamintartalmának köszönhetően pedig a leghatékonyabb bőrápolóként szolgál. A testápolás közben ügyeljünk arra, hogy az arcunkon kívül a könyök és a térd területeit is kellőképpen ápoljuk, mivel ezek a testrészek az arc után a leghajlamosabbak a kiszáradásra.

A légkondicionáló és a fűtőtestek kerülése

Bármennyire is jó érzés a légkondi vagy a radiátor közelében dolgozni vagy csak melegedni, egyáltalán nincsenek jó hatással a bőrünkre, amellett, hogy ásványi anyagot veszít általuk a bőr, hasonlóképpen szárítják és rongálják a bőrünket, mint a szél vagy a hideg időjárás.

Párásítás

Ha már a fűtőtestekről beszéltünk, fontos megemlíteni, hogy a fűtési szezonban elengedhetetlen a párásítás. A légkondicionáló és a fűtés csökkenti a páratartalmat, amit ha nem pótolunk, a bőrünk fogja megsínyleni. Számos profi párásító közül választhatunk, de akár egy egyszerű otthoni megoldással is visszaállíthatjuk a megfelelő páratartalmat az otthonunkban: terítsünk egy vizes törülközőt a radiátorra vagy helyezzünk el egy tál vizet az adott helyiségben. A vízbe csepegtethetünk néhány csepp illóolajat is, ami kellemes légkört teremt majd és a megfázásos betegségek ellen is rendkívül hatékony.

Megfelelő arckrém használata

Az egyik legfontosabb a bőrápolással kapcsolatban, az évszaknak megfelelő arckrém használata. Ősszel a megváltozott időjárási viszonyok miatt a nyári arckrémtől eltérően egy tömörebb, zsírosabb állagú krémre célszerű váltani. Természetesen az elsődleges az, hogy a bőrtípusunknak megfelelő krémet válasszunk, de a hideg időszak beköszöntével érdemes olyan krémet keresni, ami tartalmazza a szükséges vitaminokat és hatóanyagokat is. Mivel télen nem jut elég természetes napfényhez a bőrünk, ajánlott olyan krémet választani, ami D-vitaminban gazdag. Emellett ugyanolyan fontos az A, E és C-vitamin bevitele is, amelyek szintén fontos szerepet játszanak bőrünk egészségének megőrzésében.