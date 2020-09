A maszkviselés új szabályai:

Hétfőtől kötelező lesz az üzleteken és tömegközlekedési eszközökön kívül a maszkviselés:

a bevásárlóközpontokban

mozikban

színházakban

múzeumokban

koncerteken (a fellépők kivételével)

könyvtárak közönség által látogatott területén

egészségügyi és szociális intézményekben

közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon

A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy:a maszknak el kell fednie a szájat és az orrot is! Fontos változás az is, hogy valóban maszkot kell viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat minden 6 évnél idősebb embernek.

Aki nem visel maszkot ezeken a helyeken, elég drága büntetésre számíthat. A tömegközlekedési eszközről kérdés nélkül leszállíthatják, emellett akár 50 ezer forintra meg is megbírságolhatják. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető nem működik együtt és megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni, sőt elzárással is büntethető.