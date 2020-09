Ahogy arról írtunk is, Hódi Pamela is azok közé a magyar hírességekhez tartozik, akik megfertőzödtek a Covid 19-el. Eleinte nagyon nem érezte jól magát, a szaglását is elvesztette. Legutóbb azonban arról számolt be, hogy teljesen elmúltak a tünetei, így hitt benne, hogy végre kiszabadulhat a karanténból.

„2,5 hete nem láttam a lányomat, 2 hete nem tettem ki a lábam a küszöbön, 2 hete jó közérzettel fájdalommentesen vagyok a 4 fal között, 2 napja vagyok tünetmentes, újra érzek szagokat és ízeket. Két hét után ma újra pozitív lett a pcr tesztem. Ma szomorú napom volt és van, kiborultam...Nagyon szeretném, ha vége lenne! Ez a legszörnyűbb, hogy 'egészségesen' be vagyok zárva, nem tudok rá gyógyszert szedni, amitől garantálják hogy x nap múlva negatív leszek!" - írta bejegyzésében.