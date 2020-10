1. Hamar szuper alakod lesz!

A Pilatesnél kifejezetten hamar látható lesz a munkád eredménye. Amellett, hogy zsírt is égethetsz vele, természetes, arányos, tónusos izomzatot eredményez. Ezen kívül remek erőfejlesztő, és hozzájárul a test rugalmasságának növeléséhez is. Kiegészítő edzésként is alkalmazhatod más mozgásformák és diéta mellé.

2. Ülőmunkához kifejezetten ajánlott

A Pilates nagy hangsúlyt fektet a hát, a medence és a has mélyizmainak megedzésére, melyek a helyes testtartásért felelnek. Aki ülőmunkát végez, gyakran tapasztal hát- nyak- és derékfájdalmat. Ez a mozgásforma nekik kifejezetten javasolt, mert szinte csodákra képes!

3. Segít ellazulni, csökkenti a stresszt.

A jógához hasonlóan a Pilatesnél is nagy hangsúlyt a kap légzés, ami segít abban, hogy ellazuljunk, és csakis a mozgásra koncentráljunk. Ezáltal nő a szervezet oxigénellátása, így javul a koncentrálóképességünk. A légzőgyakorlatok segítenek a test és az elme összekapcsolásában, ez pedig hozzájárulhat a harmónia eléréshez a hétköznapi életben is.

4. Nem számít az edzettségi szint.

A gyakorlatsorok mindenkinek a saját edzettségi szintjéhez igazíthatóak, nincs szükség hozzá már kidolgozott izomzatra vagy különösebb erőnlétre, egy teljesen kezdő sportoló is belevághat. Éppen ezért a kor és a nem sem számít. Javasolt az idősebb korosztály számára is. De remek lehet komolyabban sportolóknak kiegészítő edzésként alkalmazni. A gyakorlatok teljesen személyre szabhatóak, edzhetünk az egész testre, de akár konkrét testrészre is, ha azt szeretnénk erősíteni.

5. Hajlékony leszel!

A speciális gyakorlatok növelik a test rugalmasságát, ezáltal azt veszed majd észre, hogy egyre hajlékonyabb leszel, és nem okoz majd gondot a cipőfűzöd bekötése nyugdíjas korodban sem.

6. Kíméli a testedet.

Ugyan szuper izomzatod és erőnléted lesz általa, de a Pilates nem veszi igénybe túlzottan a testedet, a gyakorlatsorok úgy vannak kitalálva, hogy azok ne terheljék az ízületeket, kíméljék az izmokat, mégis hatékonyan megdolgoztatják. Így azok is bátran belevághatnak, akiknek valamilyen mozgásszervi betegségük van.