De mi a fene az az Ouija-tábla?

Több fajta elnevezése is van, akad olyan, aki beszélő táblának, vagy szellemtáblának is hívják, azonban az angolszász elnevezése után a quija vagy ouija táblaként vált népszerűvé. Lényegében arra használatos, hogy kapcsolatba lépjünk a szellemekkel, vagy megjósoljuk segítségével a jövőnket. A tábla maga körülbelül 30 x 45 centis, általában körívben helyezkednek el rajta az abc betűi, a számok egytől tízig, az "igen" és a "nem" szó, valamint legtöbbször egy elköszönés is található rajta. Tartozik hozzá egy kis lap (planchette), erre kell helyeznünk a kezünket, és ennek segítségével kaphatunk válaszokat. Amikor felteszünk egy kérdést, a kezünket finoman rá tesszük a plachettere (akár többen is), ekkor mintha öntudatlanul mozgatnánk, így betűről betűre összeáll a válasz. Ha eldöntendő kérdést teszünk fel, a tábla igennel vagy nemmel fog válaszolni, és néha egyáltalán nem hajlandó foglalkozni velünk - ilyenkor a "viszontlátásra" feliraton (már ha van ilyen a táblánkon) áll meg a kezünk.

Rejtélyes betolakodó

„12 vagy 13 éves voltam, amikor egyik nap ottalvós bulit rendeztünk a barátnőméknél. Ekkor találtuk ki, hogy játszunk egyet az Ouija-táblájával. Az elején csak értelmetlen szavak álltak össze és nem vettük komolyan, azt gondoltuk ez csak egy játék, és vicces dolog rémisztgetni egymást. Aztán jött a döbbenet. A tábla kibetűzte azt, hogy "látlak az ablakon keresztül", és azt,hogy "látlak a szemén keresztül", vagy valami ilyesmi. Egy kicsi ablaka volt a szobának, ami a kertre nézett, és a mellettünk lévő erdőre. Még több kérdést akartunk feltenni, mikor kijött az, hogy a "kocsi alatt vagyok". Összeszedtük a bátorságunkat, és kimentünk egy zseblámpával, azonban ahogy kiértünk, áramszünet lett a házban, és egy fekete macska ugrott ki a kocsi alól, mérgesen sziszegve. Majdnem megállt a szívünk. Visszafutottunk a házba, majd a villany visszajött pár perc múlva, azonban hajnalig el sem mertünk aludni. Sose nyúltunk ahhoz a táblához többet"

Balszerencsés esetek sorozata

„Két legjobb barátommal (nevezzük őket F-nek és L-nek) játszottunk az Ouija-táblával F-nél. Kitaláltuk, hogy szellemet idézünk. Minden rendben volt egészen addig, ameddig L rá nem kérdezett arra, hogyan halt meg a szellem, mire azt felelte "gyilkosság". Ezt nem volt neki elég és tovább faggatta őt arról, hogy ölték meg, erre fel jött a válasz: "nem engem". Elmondta a nevét, amire már nem emlékszem, meg azt, hogy az 1800-as években élt. A szoba hangulata valahogy megváltozott, a tárgyak kirepültek a kezünkből, és a falnak csapódtak. Befejeztük a játékot ezután rögtön. F édesanyja pár héttel később meghalt.Teljesen váratlanul, de azt senki sem tudta, hogy miért. Ezután pedig F édesapja is kórházba került alkoholmérgezés miatt, sőt az én édesanyám is kórházba került miután váratlanul összeesett.. Azóta is állandóan furcsa dolgokat észlelek: hangokat hallok a sötétben, néha lépésekre leszek figyelmes. Kezdek teljesen megőrülni, de mindez már kilenc éve tart...."

A legparább karácsonyi ajándék

„Ouija-táblát kaptam karácsonyra, amikor hatodik osztályos lehettem. Aznap éjszaka a barátnőmhöz mentem aludni, és vittem magammal az új ajándékot. Vacsoráztunk, beszélgettünk a szüleivel majd felmentünk a szobájába. Leültünk a földre, és játszani kezdtünk. Kiraktuk magunk elé a táblát. és megkérdeztük: van valaki velünk most a szobában? A tábla rögtön "felelt", és azt betűzte ki, hogy Ruth. Nekem a nagymamámat hívták így, a barátnőmnek pedig a nénikéjét. Egy gond volt, hogy ők évekkel ezelőtt meghaltak. Visszadobtuk a táblát a dobozva, mindenhol rázott minket a hideg. Miután hazamentem, eldugtam a szekrényem aljára és soha többet nem akartam még meglátni sem"

(Reddit.com)