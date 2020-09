A Sztárban sztár 7. évada nagyon izgalmas és elképesztő produkciókkal kecsegtet a tévénézők számára hétről hétre, ami alapján csak sejthetjük, hogy hasonló izgalmak történnek a színfalak mögött is. Szabó Ádám egyre jobban élvezi a műsorban való szereplését, ami minden bizonnyal segít neki abban is, hogy mihamarabb feldolgozza a gyönyörű énekesnővel, Tóth Andival való szakítását.

Úgy tűnik, az énekes már kiválasztotta következő lehetséges partnerét, akit előszeretettel áraszt el bókokkal. A kiszemelt nem más, mint a Sztárban sztár koreográfusa Szabó Anikó, aki most őszintén beszélt a sejtelmes románcról.

"Igen, aranyos, cuki. Fiatal még, most jött ki egy kapcsolatból és azt látom rajta, hogy most egy kicsit élvezi ezt a szituációt. Én nagyon szeretem az Ádit, ő is engem. Nyilván férfi, én egy nagyon csinos nő vagyok. Igen tudom, tudtomra adja, de semmi több. Én nagyon szeretem őt, az alázatát, a szívét, a nagy szívét, a lelkét és ahogy ehhez az egészhez hozzááll, de semmi több részemről, nem egy korosztály vagyunk vagy hogy fogalmazzak" - mesélte el őszintén Anikó.