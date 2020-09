Rúzsa Magdi hosszú évek óta népszerű, de a sztárság nem változtatta meg őt. Már gyerekként érezte, hogy a színpadon a helye, és bár sokan nem hittek benne, őt ez nem tántorította el a céljától.

"A magam ura akartam lenni, fogni a gyeplőt. Azt éreztem, hogy van egy olyan szupererőm, hogy amit elképzelek, azt meg is tudom valósítani" - mondta Juhász Anna irodalmárnak. Eközben pedig ugyanaz a lány maradt, akit meg lehet szólítani az utcán. "A férjem szokott ezen csodálkozni, hogyhogy nem vagyok megkattanva. Hiszen nagyon furcsa az, hogy fent állsz a színpadon és 12 ezer ember üvölti a dalaidat. Majd lejössz, s át kell váltani a normális életre, s nekem ez valahogy természetesen megy" - mondta. Magdi most éppen musicalt ír, amelyből novemberben mesekönyv is készül. Azt is elárulta, nem fél, hogy a folyamatos tettrekészség kimeríti.

"Leállíthatatlan típus vagyok. El is fogad a környezetem ilyennek, pláne úgy, hogy ha ez a habitus előrevisz. Persze van, amikor eljön a pillanat, amikor azt érzem, hogy le kell ülnöm, s akkor megint jön egy kis szóböjt" - mondta Magdi a Borsnak.