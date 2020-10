A kapcsolatok - persze csak a jó kapcsolatok - nemcsak boldogsággal töltik el a lelket, de még az egészségünknek is jót tesznek. Egy másik emberrel való viszony mentálisan és érzelmileg is nagyon fontos, a szervezetünk egészsége pedig szoros kapcsolatban áll a lelki állapotunkkal. Ha két ember támogatja és bátorítja egymást, mindkét fél számára egészséges. Ha pozitív érzelmeid vannak, akkor olyanokat is közvetítesz, ez pedig kreatívabbá és produktívabbá tesz az életben.