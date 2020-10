Az ősz az elmúlás, a befelé figyelés időszaka, amikor jó egy kicsit lecsendesedni és átgondolni a körülöttünk és bennünk zajló folyamatokat. Az őszi, borongós, hamar sötétedős napokon nincs is jobb program, mint egy kis nassolnivalóval és egy pihe-puha takaróval befeküdni a kanapéra és megnézni egy jó filmet. Rengeteg szuper mozi közül lehet választani, évszakhoz, hangulathoz, kedélyállapothoz mérten, most mutatunk néhány olyan filmet, amelyek garantáltan kikapcsolnak majd és elfeledtetik veled a szürke hétköznapok problémáit.

Míg nyáron mindenki a szabadba vágyik, arra, hogy minél több időt tölthessen a friss levegőn, addig az ősz megérkezésével egyre többen töltik otthon az estéiket egy pohár bor, egy illatos gyertya és egy jó film társaságában.

Mutatunk most 3+1 filmet, amelyek kiválóak azokra a napokra, amikor kint hideg van, fúj a szél vagy esik az eső és csak arra vágyunk, hogy egy kicsit lelassuljunk és kikapcsoljuk a külső zajokat.

1. Édesek és mostohák

Az Édesek és mostohák egy igazi örök klasszikus, egy amerikai filmdráma, amelyet 1998-ban mutattak be és két világhírű elképesztően tehetséges színésznő Susan Sarandon és Julia Roberts játszik benne. A történet azt mutatja be, hogy két nő hogyan képes harcolni egy családért. Közülük az egyik anya szerepben bizonyít, kicsit fásult, megfáradt, míg a másik életteli, sugárzó és fiatal. Egy közös van bennük: mindketten rendkívül öntudatosak. Kettejük konfliktusának forrásai egy férfi, aki az egyikük volt férje, a másikuk jelenlegi szerelme és a korábbi házasságból született két gyermek. A film gyönyörűen mutatja be, hogy mi történik akkor, amikor egy tönkrement házasság után megjelenik a mostoha, aki igyekezete ellenére képtelen felvenni a versenyt a gyermekek édesanyjával és mikor úgy érzi, talán kicsit sikerült belopnia magát a fiatalok szívébe, megjelenik az édesanya, aki újra ellene fordítja a gyermekeit. Ez a kényelmetlen szituáció azonban csak addig folytatódik, amíg az élet közbe nem szól.

Papír zsebkendők legyenek a közelben, szükség lesz rá!

2. Átkozott boszorkák

Az Átkozott boszorkány eredetileg Alice Hoffman romantikus regénye, amiből Nicole Kidman és Sandra Bullock főszereplésével készítettek egy nagysikerű amerikai szerelmes vígjátékot. A két külső jegyek alapján teljesen különböző színésznő a filmben testvérpárost alakít, akik a különleges tulajdonságokkal felruházott Owens család lánygyermekei. Sally és Gillian élete cseppet sem megszokott. Már egészen kislány koruk óta tudták, hogy ők, másoktól eltérően egy nem mindennapi családba születtek bele. A szüleik halála után különc nagynénjeik nevelték őket, akikkel az otthonuk konyhájában kedvükre gyakorolták az elődjeiktől megörökölt varázslást. A családjukon azonban egy átok uralkodott, ami szerint, az a férfi, aki a család bármely női tagjába beleszeret, ideje korán életét veszíti. Míg egyikük, Gilian lazán éli az életét, kicsapongó, játszik a férfiakkal, addig a másik, Sally igaz szerelemre vágyik. Gilian csapodár élete azonban összehozza a testvérpárt egy furcsa alakkal, aki teljesen felbolygatja a lányok életét.

Egy igazi romantikus sztori, ami garantáltan leköti majd a figyelmeteket.

3. Az igazi csoda

Az igazi csoda egy nemrégiben, 2017-ben készült amerikai családi film, amely egy szívszorító és sok ember számára ismerős élethelyzetet mutat be. Biztosan mindenkinek van arról emléke, hogy milyen nehéz egy új közösségbe beilleszkedni, pláne fiatal korban, akkor, amikor az ember a szűk család után először kerül össze olyan emberekkel, akiket nem maga választ ki és megismerkedik a szocializáció fogalmával. A hétköznapi gyerekeknek sem egyszerű megküzdeni ezzel a hatalmas kihívással, hát még egy olyan gyermeknek milyen nehéz, aki arcdeformitással jött a világra. Auggie Pullmann egészen ötödikes koráig otthon tanult az édesanyjával, most viszont szülei elérkezettnek látták az időt arra, hogy ő is közösségbe menjen és a többi gyerekhez hasonlóan iskolába járjon. Auggie megjelenése alaposan felkavarja az iskola állóvizét és rendesen megnehezíti a kisfiú és a szülei mindennapjait. Bár a szülők optimisták és bíztatják a gyermeküket, ő egyre több támadást kap, amit nehezen tud elviselni. De ahogy mondani szokták, a szeretet ereje csodákra képes, amit ahogy az életben, úgy a filmben is megtapasztalhatunk.

Az a film, amelyben Julia Roberts és Owen Wilson játszik mindig sikergyanúsak. A zsebkendők itt is elengedhetetlen kelléke a mozizásnak.

+1 Napos oldalA Napos oldal egy amerikai vígjáték, amely olyan nagyszabású hollywoodi színészek játszanak, mint Bradley Cooper, Robert de Niro vagy Jennifer Lawrence. A 2013-ban bemutatott film középpontjában Pat Solatano áll, akinek élete teljesen felborult, mindent elveszített az életben, amit ember el tud veszíteni és 8 hónap elmegyógyintézet után visszakényszerül szüleihez, a családi házba. A család és a Pat is csak arra vágyik, hogy újra sínre kerüljön az élete és visszahódítsa volt feleségét, ám az élet rendesen megkeveri a lapokat és behozza a képbe Tiffanyt, aki hasonlóan problémás személy, mint Pat. A lány felajánlja Patnek, hogy segít neki visszaszerezni a feleségét, ha cserébe ő is segít neki egy számára fontos dologban. Az együtt töltött idő közelebb hozza őket egymáshoz és az érzelmi szálak teljesen összekuszálják az eredeti terveket.

Jennifer Lawrence ebben a filmben nyújtott alakításért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, már csak emiatt is érdemes megnézni.