A napokban jelent meg a zenész tavalyi dupla Aréna-koncertjének DVD-változata, amelynek kapcsán az elmúlt évtizedekről, családról, világlátásról is beszélt a Best magazinnak.

"A kamaszkori álmomba ragadva élek. Ami a magánéletet illeti, mindig is szerettem volna normális családot, de a feleségem érdeme, hogy ilyen sokan lettünk, és ilyen összetartóak vagyunk. Ő nagy famíliából jön, sok unokatestvérrel. Eleinte három gyereket akartunk, és csak a negyediknél döbbentünk rá, hogy a lakásban csak három gyerekszoba van"

-kezdte Ákos, aki állítja, Kriszta már az egyetemen kiszúrta őt.

"Krisztával a kapcsolatunk egyetemei szerelemnek indult, később bejártuk a világot, közben sorra jöttek a gyerekek. Nagyszerű anya: az, hogy az ismertségem, a rengeteg munkám és a néha túlterheléssel is járó életmódom mellett igazán normális, tiszta tekintetű, jólelkű, érzékeny és okos gyerekeink vannak, teljesen az ő érdeme"-folytatta az énekes, aki immár 32 éve alkot egy párt feleségével.

"Szerencsés vagyok, hogy a korom ellenére belül gyerek maradtam, közel érzem magam a gyerekekhez, bár ők már sokszor a begyepesedett fatert látják bennem"

Ákos nemcsak a családot, de zenésztársait és barátait is igyekszik összefogni. Bár a járvány miatt idén húsznál is több koncertet kellett elhalasztania, úgy érzi, a járvány miatti kényszerpihenő jó dolgokat is hozott.

"Nagy élmény volt a családnak a kényszerű összezártság. Jobban beleláttunk egymás életébe, mint a szokásos hétköznapokon(...) Nagyon várom, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba, főleg azért, hogy újra koncertezhessünk, mert az már nagyon hiányzik"-zárta az énekes.