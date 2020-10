A boltok polcait nézegetve millió színes, szagos balzsam és pakolás közül választhatunk, de aki már kipróbálgatta őket, az tudja, hogy a legtöbb nem igazán hatásos. A haj hidratálása tehát egy olyan feladat, amit jobb, ha házilag oldunk meg. Szerencsére azonban vannak olyan csodafegyvereink, mint az olívaolaj vagy a méz, tehát akinek van egy 25%-osan felszerelt konyhája, annak kis odafigyeléssel puha haja is lehet. Bemutatunk néhány házi hajpakolást, amelyek csodákra képesek a hajunkkal, és még a pénztárcánkkal is kíméletesek.

Olívás tojás, kicsit másképp

Olívaolajból és tojássárgájából nagyon egyszerű pakolást készíteni, és mivel ezek az élelmiszerek tele vannak értékes anyagokkal, így érdemes is. Az olaj az egyszeresen telítetlen zsírsavak erejével segít a hidratálásban, a tojás pedig többek között vitaminokból, fehérjékből és aminosavakból áll - utóbbi kettő a hajunk építőköve is.

Arányok

Rövid haj: 1 evőkanál olaj és 1 tojássárgája

Vállig érő haj: 2 evőkanál olaj és 1 tojássárgája

Hosszú haj: 3 evőkanál olaj és 1 tojássárgája

A nyers hozzávalókat egy tálban elkeverjük, majd a megmosott, de még nedves hajunkba masszírozzuk. Fontos azonban, hogy a hajtőre soha ne kerüljön a keverékből, mert egyrészt nagyon nehéz kimosni - és kellemetlen szaga tud lenni szárazon -, másrészt gyorsabban zsírosodik tőle a fejbőrünk. Tehát szigorúan tartsuk a távolságot a hajtövektől, és fókuszáljunk a végekre.

Ha nem áll sok idő rendelkezésünkre, akkor elég, ha 5-10 percet hagyjuk állni, ha azonban ráérünk, akkor akár 30 percet is rajta maradhat. Adja magát a kérdés, hogy mi a fenével lehet elütni az időt ilyenkor? Nem muszáj tétlenül szemezni az órával, ha van hasznosabb dolgunk is. Egy nejlon zacskót a hajunkra tekerve meggátolhatjuk, hogy a tojás megkövüljön a tincseinken, és ha még egy törölközőt is ráteszünk, akkor csöpögni sem fog. Az idő letelte után langyos vízzel alaposan kiöblítjük - akár többször is -, aztán jöhet a szárítás.

Olívaolaj és méz

A méz serkenti a hajnövekedést és segít a hidratálásban, ráadásul antioxidánsokban is gazdag, illetve antibakteriális és gombaölő hatással is bír. Akinek lassan nő a haja, netán korpásodásra hajlamos, annak a mézes pakolás kifejezetten ajánlott.

Rövid haj: 1 evőkanál olaj és 1 evőkanál méz

Vállig érő haj: 2 evőkanál olaj és 1 evőkanál méz

Hosszú haj: 2 evőkanál olaj és 2 evőkanál méz

Ha a mézet hűvös helyen tároljuk, akkor érdemes kicsit megmelegíteni, hogy könnyen kenhető legyen. Ezt követően elkeverjük az olajjal, majd felvisszük a hajunkra. Az eljárás menete ugyanaz, mint a tojásos változatnál, ám itt még inkább érdemes ügyelni arra, hogy alaposan kimossuk.

Bármelyik kezelést is választjuk, 1,5-2 hetente érdemes eszközölni. Gyakrabban nem ajánlott, mert zsírosíthatja a hajat.

Napi 1 alma

Napi egy alma elfogyasztásával rengeteget tehetünk a hajunk egészségéért. Az almában ugyanis többek között egy biotin nevű anyag is található, ami serkenti a köröm és a haj növekedését, illetve erősíti is őket. Az erős haj pedig ellenállóbb a környezeti hatásokkal szemben.