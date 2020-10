Smaltig Dalma hétköznapjait is a főzés és a gyereknevelés teszik ki, emellett igyekszik a divattal is fogalalkozni, hiszen az is közel áll a szívéhet. A luxusfeleség elárulta egy kedvenc receptjét és azt is, hogyan igyekszik a rohanó hétköznapokban is tájékozódni a világban zajló eseményekről, valamint arról is beszélt, mi lenne következő életében.