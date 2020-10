Szinte újjászületett és évtizedekkel fiatalabbnak érzi magát a komoly operáció után. A 70 éves legendás énekes-zeneszerezőn még tavaly decemberben végeztek vesetranszplantációt. Úgy tudni, Stevie Wonder mostanra kirobbanó formában van, remekül érzi magát, és a hangjával a továbbiakban is minden a legnagyobb rendben van - számolt be róla Female First.

"Tavaly december 6-án veseátültetésen estem át, egy új vesével áldott meg a sors. Szerencsére nagyszerűen érzem magam, és a hangom is a régi. A lányomnak, Aishának mondtam is, 70 helyett seperc alatt 40 évesnek fogom magam érezni. És ez is így is van. Nagyszerűen vagyok" - mesélte a legendás énekes.