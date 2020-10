Csuti a TV2 Mokka vendége volt, ahol őszintén elmesélte, milyen érzéseket váltott ki a családból a bölcsi.

A sztárapuka elárulta, hogy a kis Medox már most imád bölcsibe járni, és szerencsére már a beszoktatás is nagyon olajozottan működött. Azt is elárulta, hogy nekik, mint szülőknek nehéz volt eleinte megszokni, hogy teljesen megváltozott az eddig jól bevált reggeli rution - ahogy azt is, hogy a kétéves kisfiúnak már nincs minden pillanatban szüksége rájuk.

Természetesen ettől még nagyon örülnek annak, hogy a kicsi ilyen jól vette az akadályt, és büszkék rá.